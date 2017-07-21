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Alman istihbaratı haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir karşıt olarak da gördüklerini" söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:59
Alman istihbaratı haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir karşıt olarak da gördüklerini" söyledi.

Maassen, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.

Almanya'daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti.

Maassen, "Türkiye'yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:59
  1. Alman istihbaratı
  2. Türkiye
  • EkremEkrem28 dk önce
    Çok şükür artık karşıt olabilmişiz..
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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