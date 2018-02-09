Alman isimden Türkiye güzellemesi: Türkiye vazgeçilemez ortak!

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, 16-18 Şubat tarihlerinde 54'üncüsü yapılacak konferansa Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağını açıkladı. Ischinger, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, “Suriye'deki mevcut kriz, Suriye kaynaklı ABD -Türkiye gerilimi ve AB ile Türkiye arasında mülteci akını mutabakatı ışığında Binali Yıldırım'ın katılımı önem taşıyor ve katılımdan ötürü memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GELİNEN NOKTA ÜZÜCÜ"

DW Türkçe'nin "Türkiye ile Rusya arasında stratejik işbirliği güçlenirken Türkiye'nin Batılı müttefikleri ile ilişkileri gerilimli süreçten geçiyor, hatta ABD ile Türk askerleri arasında Suriye'de bir çatışma ihtimali bile konuşuluyor. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Ischinger, "Bu denli derin görüş ayrılıklarına sürüklenilmiş olunması son derece üzüntü verici” diye konuştu.

Türkiye'nin jeostratejik konumu itibariyle AB ve Almanya acısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ischinger, "Bizim çıkarlarımız açısından olağanüstü boyutta olumsuz gelişmeler yaşanıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye salt jeostratejik bakımdan bile Almanya ve Avrupa politikaları için vazgeçilemez ve yakın bir ortak. Yakındoğu ve Ortadoğu'ya ilişkin stratejik politikalarımızı, Türkiye olmaksızın ya da Türkiye'ye karşı ya da Türkiye yokmuş gibi davranarak mı tanımlayacağız? Stratejik bakımdan, bu denli derin görüş ayrılıklarına sürüklenilmiş olunması son derece üzüntü verici. Ama iyi haber şu: Görünen o ki her iki taraf yumuşamaya gidilmesi iradesine sahip, istekli.”

“YOL AYRILIĞI TÜM İTTİFAK İÇİN KÖTÜ OLUR”

Konferans sırasında Binali Yıldırım ve kendisine eşlik eden heyetin, ABD tarafı ile görüşmesinin beklendiğini açıklayan Ischinger, "İki önemli NATO müttefikinin yollarını ayırdığı izlenimine karşı bir tavır niteliği taşıyabilecek görüşme yapılmasını umut ediyorum. Çünkü iki önemli müttefik arasında bir yol ayrılığı tüm ittifak için kötü olur, stratejik bakımdan da büyük hata olur. Münih görüşmelerinin gerilimin biraz da olsa düşürülmesine katkı sağlayacağını umut ediyorum” görüşünü kaydetti.

“ÇİN VE RUSYA’DAN DA MEMNUN DEĞİLİZ AMA GÖRÜŞÜYORUZ”

Ischinger, Türkiye ile yakın ilişkilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek "Pek çok Alman, Türkiye'deki politikalardan memnuniyet duymasa da iyi ilişkilere ihtiyacımız var. Çin liderliğinin yaptıklarından da memnun değiliz, Putin'in Moskova'da yaptığı pek çok şeyden memnun değiliz. Ama yine de doğrusu ve reel politik açısından da gerekli olan tüm ortaklarla mümkün olduğu ölçüde, her iki tarafa da yararla ilişkiler inşa etmek.” ifadelerini kullandı.