Alman havayolu şirketi battı!
Almanya’nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin, iflas başvurusu işlemlerini başlattı.15 Ağustos 2017 Salı 19:28
Federal Alman hükumetinin, Lufthansa’nın ve diğer ortakların yeniden yapılanma çalışmalarında Air Berlin'i desteklediğine işaret edilen açıklamada, “Federal hükumet, uzun vadede uçuş operasyonlarını sürdürmek için Air Berlin'e köprü kredisi ile destek veriyor.” denildi.
ETİHAD DESTEĞİ KESTİ
Şirket için iflas duyurusunun arka planında, Etihad'ın Air Berlin'e maddi destek sağlamayı artık istemediğini bildirmesinin yattığı kaydedildi.
ŞİRKET SÜREKLİ ZARAR EDİYOR
Öte yandan, 2008 yılından bu yana düzenli olarak zarar eden şirket, yalnızca 2012 yılında kar açıklamıştı. Şirket geçen yıl ise 780 milyon avrodan fazla zarar bildirdi.