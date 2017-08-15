Alman havayolu şirketi battı!

Federal Alman hükumetinin, Lufthansa’nın ve diğer ortakların yeniden yapılanma çalışmalarında Air Berlin'i desteklediğine işaret edilen açıklamada, “Federal hükumet, uzun vadede uçuş operasyonlarını sürdürmek için Air Berlin'e köprü kredisi ile destek veriyor.” denildi.

ETİHAD DESTEĞİ KESTİ



Şirket için iflas duyurusunun arka planında, Etihad'ın Air Berlin'e maddi destek sağlamayı artık istemediğini bildirmesinin yattığı kaydedildi.

ŞİRKET SÜREKLİ ZARAR EDİYOR



Öte yandan, 2008 yılından bu yana düzenli olarak zarar eden şirket, yalnızca 2012 yılında kar açıklamıştı. Şirket geçen yıl ise 780 milyon avrodan fazla zarar bildirdi.