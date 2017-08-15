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Alman havacılık devi iflas ediyor

Mali güçlük içinde olan Alman havayolu şirketi Air Berlin bugün iflas başvurusu yaptığını açıkladı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:48
Alman havacılık devi iflas ediyor

Esas Holding, Air Berlin'de yüzde 12 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad havayolunun ardından en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

Air Berlin şirketin bazı faaliyetlerinin Lufthansa tarafından satın alınması yolunda görüşmelerin sürdüğünü, bu konuda başka taraflarla da temasların bulunduğunu bildirdi.

Air Berlin, uçuşlarının devam ettiğini ve Alman hükümetinin bir köprü kredisiyle şirkete destek sağladığını belirtti.

Air Berlin'in en büyük hissedarı olan Etihad Airways'in bundan böyle Air Berlin grubuna mali destek sağlamayacağını 
bildirdiği açıklandı.

"EN İYİ SONUÇ İÇİN BIKMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Air Berlin Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Winkelmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Durum göz önüne alındığında, şirket, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için bıkmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2008 yılından bu yana düzenli olarak zarar eden şirket, yalnızca 2012 yılında kar açıklamıştı. Şirket geçen yıl ise 780 milyon eurodan fazla zarar bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:48
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