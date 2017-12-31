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Alman hava yolu şirketi 2018'de Türkiye'de bu illere uçuş başlatıyor

Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania, 2018 yılında Türkiye'de 7 noktaya uçuş başlatacağını duyurdu.

31 Aralık 2017 Pazar 01:51
Alman hava yolu şirketi 2018'de Türkiye'de bu illere uçuş başlatıyor

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin 4 havalimanından Türkiye'ye uçuş başlatan TUI'nin ardından, şimdi de Alman Germani Hava Yolları ülkenin değişik havalimanlarından Türkiye'de 7 noktaya uçuş başlatacağını duyurdu.

2018’in yaz ayları itibariyle Almanya’nın köklü havayolu Germania, Berlin ile Türkiye arasındaki güzergah ağını genişletiyor. Artık Türkiye’de beş yeni destinasyonu ile her hafta: Dalaman, Samsun, Kayseri, Adana ve Gaziantep’e Yeşil ve Beyaz uçakları ile uçuşlarına devam edecek.

Germania, geçmişten bugüne Türkiye’deki en gözde turistik lokasyonlara uçuşlar yapıyor. Berlin-Schönefeld ve Berlin-Tegel’den, haftada üç kez Antalya’ya ve iki kez de Bodrum’a olmak üzere önümüzdeki yaz sezonu itibariyle ağını genişleterek Türkiye’deki hizmetlerini artıracak.

Türkiye’de bulunan yeni destinasyonlar ile Akdeniz Bölgesi’nin incilerinden Dalaman’ı, Karadeniz’in en büyük şehirlerinden Samsun’u, Kapadokya gezilerinin vazgeçilmezi olan İç Anadolu’nun merkezindeki ödüllü bir kış sporu destinasyonu olan Kayseri’yi, Eskiçağ’dan Orta Çağ’a uzanan bir dizi mimari esere ev sahipliği yapmış olan Adana’yı ve son olarak dünyanın dört bir yanından gurme çeken, mutfağı ile iki yıl önce UNESCO tarafından dünyanın en yaratıcı gastronomik yerlerinden biri olarak tanınan Gaziantep’i görme fırsatı olacak.

Germania Satış Direktörü Claus Altenburg, “Berlin’den gelecek olan bu beş yeni rotanın eklenmesiyle, Almanya ile Türkiye arasındaki giderek artan hizmet talebine yanıt veriyoruz. Yeni destinasyon seçimimizle, yalnızca turistik potansiyele odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerini ziyaret eden yolcuların ilgisini çekecek yeni yerlere de uçuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 01:51
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Alman Germani Hava Yolları
  4. Germania
  5. Berlin
  6. Dalaman
  7. Samsun
  8. Kayseri
  9. Adana
  10. UNESCO
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