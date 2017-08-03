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Alman gemisine el koydular!

İtalya, bazı üyelerinin insan tacirleriyle bağlantıda olduğunu öne sürdüğü Alman sivil toplum kuruluşu Jugend Rettetin gemisine el koydu. Geminin, insan tacirleriyle bağlantısı olduğu iddia edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:57
Alman gemisine el koydular!

İtalyan polisi, Orta Akdenizde sığınmacıları arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan Iuventa adlı gemiye, dün Lampedusa Adasında el konduğunu açıkladı.

Örgütün iki üyesine ait olduğunu öne sürdüğü telefon konuşmalarının kayıtlarını da gazetecilerle paylaşan polis, bu operasyonun, Trapani Savcılığınca Ekim 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

"YASADIŞI GÖÇ LEHİNE FAALİYET"

Libya-İtalya hattında yasadışı göç lehine de faaliyet gösterdikleri" öne sürülen Jugend Rettet üyelerinin, en az 3 kez, doğrudan Libyalı insan tacirlerinin teknelerinden aldıkları sığınmacıları İtalyaya getirdikleri öne sürülüyor.

Savcılıkça sorgulanan Jugend Rettet üyelerinin bu suçu, Libya Sahil Güvenliğinden bazı kişilerle birlikte işledikleri de iddialar arasında.

Bunun üzerine örgütten yapılan açıklamada, önceliklerinin insan hayatını kurtarmak olarak devam edeceği belirtilerek, kendilerine yöneltilen suçlamaları değerlendirmekte oldukları belirtildi.

İtalya Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamındaki gemilerin yanı sıra, Akdeniz’de sığınmacıların arama-kurtarılmasında yaklaşık 9 uluslararası sivil toplum kuruluşu da görev yapıyor.

İtalya hükümeti, bu kuruluşların uyması için 13 maddelik bir davranış kuralları belgesi hazırlamış ve bunun imzalanmasını şart koşmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:57
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