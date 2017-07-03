Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman gazetesinden darbe çağrısı: Şartlar müsait

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne günler kala Alman dergisi Der Spiegel çığırtkanlık yaptı. 'Kontrollü darbe' iftirasını savunan dergi, Gülen'in sözcülüğünü üstlenerek yalanlar üzerine kurulu algı haberinde, 'yeniden darbe olabilmesi için şartların mevcut' olduğunu öne sürdü.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
Alman gazetesinden darbe çağrısı: Şartlar müsait

Der Spiegel’de Türk asıllı Gazeteci Eren Çaylan ve Spiegel Türkiye muhabiri Maximilian Popp imzalı altı sayfalık 15 Temmuz haberi yayınlandı.

Darbeyi FETÖ yapmamış gibi...

15 Temmuz darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü’nün ağzından aktaran haberde Türk hükümetinin darbeye bilerek engel olmadığı öne sürüldü. Spiegel’in haberinde Fetullah Gülen’in darbedeki rolü görmezden gelindi. FETÖ’nün algı çalışmalarına hizmet eden“ Uzun Bir Gecenin Protokolü” başlıklı haberde skandal ifadeler yer aldı.

'Kontrollü' iftirasına destek

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ağzından haber yapan dergi, “Gülen’e göre darbe teşebbüsü Erdoğan tarafından organize edilmiş bir oyun, iktidarını genişletmek için. Türkiye’nin batıdaki partnerleri hala hangi anlatımın doğru olduğuna karar vermiş değil. Erdoğan bu darbe teşebbüsünü kendisini desteklemeyen kesimleri sindirmek için sindirme aracı olarak kullanıyor” ifadelerine yer verdi.

Yalanlar üzerine kurulu bir algı operasyonu

Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair yüzlerce delil olmasına rağmen bunların görmezden gelindiği skandal haberde şu ifadeler kullanıldı: “Darbe gecesinden bazı soruların cevapları hala yok. Örneğin: Devlet kurumları öğleden sonra olaydan haberi olmasına rağmen, neden hemen başkaldıranlara karşı müdahalede bulunmadı? Ayrıca darbeciler arasında çok sayıda Gülenci olmasına rağmen, Gülen’in darbeye dahil olup olmadığı şüpheli ve ispat edilemiyor.”

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
  1. Türkiye
  2. Maxim
  3. Der Spiegel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    1. ROK, Alevilere yalakalık yapayım..
    2. Seyir halindeki minibüs alev topuna..
    3. Raylara inen eşek trenin altında böyle..
    4. Çocuğunun gözü önünde tekme tokat..
    5. Toplu sözleşmede imzalar atıldı!
    6. Teröristbaşı Trump'a böyle yalvardı:..
    7. Bakanlık açıkladı! 70 terörist..
    8. Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin..
    9. İstanbul’da soygun girişiminde polise..
    10. Otobüsün arkasına takılıp canlarını..
    11. Memur ve emeklinin alacağı zam belli..
    12. Şeker hastası olduğumuzu nasıl anlarız?
    13. Kuveyt’te sıcaklık tam 60 derece!
    14. Süper Lig'de Chicharito bombası!
    15. Son bir haftada 70 terörist etkisiz..
    16. Yer: Kahramanmaraş… Desteyle para..
    17. Galatasaray'ın 'Corchia' teklifinin..
    18. Yunusların dansı drone ile görüntülendi
    19. Dr. Erol: Havuz yerine deniz tercih..
    20. Afrin operasyonu için tarih netleşti
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...