Alman gazetesinden darbe çağrısı: Şartlar müsait

Der Spiegel’de Türk asıllı Gazeteci Eren Çaylan ve Spiegel Türkiye muhabiri Maximilian Popp imzalı altı sayfalık 15 Temmuz haberi yayınlandı.

Darbeyi FETÖ yapmamış gibi...

15 Temmuz darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü’nün ağzından aktaran haberde Türk hükümetinin darbeye bilerek engel olmadığı öne sürüldü. Spiegel’in haberinde Fetullah Gülen’in darbedeki rolü görmezden gelindi. FETÖ’nün algı çalışmalarına hizmet eden“ Uzun Bir Gecenin Protokolü” başlıklı haberde skandal ifadeler yer aldı.

'Kontrollü' iftirasına destek

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ağzından haber yapan dergi, “Gülen’e göre darbe teşebbüsü Erdoğan tarafından organize edilmiş bir oyun, iktidarını genişletmek için. Türkiye’nin batıdaki partnerleri hala hangi anlatımın doğru olduğuna karar vermiş değil. Erdoğan bu darbe teşebbüsünü kendisini desteklemeyen kesimleri sindirmek için sindirme aracı olarak kullanıyor” ifadelerine yer verdi.

Yalanlar üzerine kurulu bir algı operasyonu

Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair yüzlerce delil olmasına rağmen bunların görmezden gelindiği skandal haberde şu ifadeler kullanıldı: “Darbe gecesinden bazı soruların cevapları hala yok. Örneğin: Devlet kurumları öğleden sonra olaydan haberi olmasına rağmen, neden hemen başkaldıranlara karşı müdahalede bulunmadı? Ayrıca darbeciler arasında çok sayıda Gülenci olmasına rağmen, Gülen’in darbeye dahil olup olmadığı şüpheli ve ispat edilemiyor.”