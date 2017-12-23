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Alman gazetesinden çarpıcı Türkiye yorumu

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayımlanan yorumda, Türkiye'nin attığı adımların ardından Almanya'nın da artık karşılık vermesi gerektiği belirtildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:42
Alman gazetesinden çarpıcı Türkiye yorumu

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan yorumda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi ve Almanya'nın FETÖ yapılanmasına daha eleştirel bakması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'de cezaevinde tutulan Alman vatandaşlarının son dönemde art arda serbest bırakılmasına atıfta bulunan gazete, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 20 Temmuz'da açıkladığı yeni Türkiye politikasının işe yaradığını ve artık Almanya'nın da Türkiye'ye karşılık verme zamanının geldiğini kaydediyor.

"Ankara ile yakınlaşma imkanları mevcut. Bunun ilk adımı Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi olabilir. Aylar süren kavgaların ardından bu tür bir buluşma, Almanya'daki birlikte yaşamı da derinden etkileyen bir krizde, en azından atmosferi yumuşatacak büyük bir ilerleme olur."

PKK VE FETÖ

Yorumda Almanya'nın terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılarına karşı mücadeleyi daha ciddi bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunabileceği, ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ yapılanmasına daha eleştirel yaklaşmasının da Almanya'nın çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:42
  1. Almanya
  2. PKK
  3. FETÖ
  4. tÜRKİYE
  • QuadrigaQuadriga11 sa önce
    Hele bir hükümeti kursunlar da öyle :)
  • AvciAvci11 sa önce
    Ha şöyle yola gelin.adam olun.bunlara güven olmaz ya
  • BilirkişiBilirkişi12 sa önce
    Küfür birdir, biz bunu her zaman görmeyebiliriz. Bunların "iyi niyetlerinden" daha çok tedirgin olmak lâzım
  • DenyoDenyo13 sa önce
    Merkel diz cöktü ...
  • ihsanihsan13 sa önce
    ulen aptal gazeter baştan siyasileri uyarsaydınyz bak almanda zarar gördü
  • Halit ülkerHalit ülker13 sa önce
    Almanlar çok sinsi insanlardır çıkarı uğruna herkesi satarlar güvenilir değildirler çok dikkatli yaklaşmak lağzım çıkarı vardır muhakkat .
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