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Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar

Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Alman gazeteci Martin Lejeune, Almanya'nın FETÖ'cüleri sığınmacı olarak besleyip gelecekte yapılacak bir darbe için hazırlık yaptığını iddia etti.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:49
Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar

Türkiye’nin hızla büyüyen ülke olmasından Batı güçleri rahatsız. Alman gazeteci Martin Lejeune, Almanya’nın 17-25 Aralık’tan itibaren nasıl Türkiye’yi hedef tahtasına koyduğu ve Büyükada’da gerçekleşen ikinci Gezi kalkışmasının altında yatan nedenleriyle beraber Türkiye düşmanı firari Can Dündar’ı Almanya’da kimlerin koruduğunu gün yüzüne çıkardı. Almanya terör örgütlerinin üssü haline gelmesi ve Merkel yönetiminin bu durum karşısında sessiz kalması Türkiye üzerinde oynanan oyunların sadece bir parçası olduğunu ifade eden Lejeune. Merkel’in Türkiye’yi bitirme pahasına Alman halkını bile gözden çıkardığına da değindi.

ALMANYA GELECEKTEKİ DARBE İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Star gazetesine konuşan  Lejeune Almanya'nın darbe girişimindeki rolüne ilişkin şunları söyledi;

"Bazı güçler Türkiye ile ilgili konularda Almanya’yı kullanıyor. Almanya ve Alman Vakıfları üzerinden Gezi olayları kışkırtması gerçekleştirildi. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarında başarı sağlanamadıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbesi ile Erdoğan’ın öldürülüp milletin gücünü parçalama planlarını devreye soktular. Fakat bu girişim de başarısız oldu. Almanya, Amerika’nın ve NATO’nun bu faillerini kendi topraklarında siyasi sığınmacı olarak gösterip bunun kara bir propaganda yaparak, darbecilere sığınma hakkı veriyor, onları besliyor ve gelecek için hazırlıyor."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:49
  1. FETÖ
  2. martin lejeune
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  • NetNet17 dk önce
    Bizimde Türkiye olarak elimiz armut toplamıyor.
  • mehmet mehmet 22 dk önce
    İnşaallah gelecekte kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek
  • tokatcitokatci27 dk önce
    Millet onler merak etmeyin siz icinizi ferah tutun hic rahatinizi bozmayin.
  • SerdarSerdar34 dk önce
    Havlayan it ısırmaz. En güçlü olduğu zaman bunu gercekleştiremeyenler şimdimi gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. Bu hayal. Yalnız menderes ten bugüne kadar darbelerle gelen zihniyete dikkat edilmeli. Ordu bir grubun hakimiyetine teslim edilmemeli.
  • AA48 dk önce
    İnşahalla merkil tepe takla gider de Türkiye'yi unuturlar almanlar öyle bir kirizegireçeklerki ekonomi olarkadan dünyadan para dileneçekler
  • Ahmet Vurucu Ahmet Vurucu51 dk önce
    Geçti gardaş, bir atımlık baruttu, püfffff gitti, kırk yıl kaneviçe gibi ördükleri güvendikleri yapılanma ters yüz edildi, böyle bir kalkışma içimizdeki son haçlılarıda geberttirir bize haberiniz olsun...
  • KartalKartal52 dk önce
    İdam hükmü olmadığı sürece içeeden adam devsirmek zor olmasa gerek. Çünkü karsı taraf seni ya ölümle korkutuyor yada paraya boğmak istiyor. Biz ise ne diyoruz" Beni yıkmaya çalışırsan seni hapiste krallar gibi beslerim". Şimdi hangisi kazanır
  • DavudDavud54 dk önce
    bunlara en güzel cevap ve planlarini bozupta dagitmak..... pensilvanyadaki serefsizi gebertmek olur..... yokmu devletin ajani hic ?
  • cemaleddincemaleddin55 dk önce
    Dogru, Almanyanin, Ingilizlerin ve Fransizlarin bu son yüzyildada ABD+ Israilin oyunlari bu bölge icin hic devre dishi kalmamishtir. Hep arzulanmish ama becerememishlerdir. Bundan böyle bu yüz yilda oyunlar ve tezgahlar hep acik oynanacaktir. Icerdeki kollari kurutmak lazim. Onlar hangi dansi oynarsa oynasin karshilik bulamiyacaklardir..
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Besledikleri yilanlar kendilerini sokar insaallah..
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