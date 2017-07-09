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Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!

Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 08:33
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Alman serbest gazeteci Martin Lejeune, bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darbedilmişti.

"YİNE GEL REİS"

Lejeune, Almanya ziyareti sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

"Reis, Almanya'da bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Lütfen yakın zamanda yine gel."

Sabah

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 08:33
  1. Martin Lejeune
  2. Almanya
  3. PKK
  4. bremen
  5. Twitter
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