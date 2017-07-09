Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı.09 Temmuz 2017 Pazar 08:33
Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Alman serbest gazeteci Martin Lejeune, bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darbedilmişti.
"YİNE GEL REİS"
Lejeune, Almanya ziyareti sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:
"Reis, Almanya'da bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Lütfen yakın zamanda yine gel."
Sabah