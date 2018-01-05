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Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan'ı devirmek isteyenler...

Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, katıldığı bir TV programında Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 11:58
Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan'ı devirmek isteyenler...

Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ABDABD55 dk önce
    ELİN ADAMI BUNU GÖRÜYOR AMA VATAN DÜŞMANLARI BUNU GÖERMİYOR
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 56 dk önce
    Sırf onlar mı? Bir de içimizdeki karteller ya onlar? Azılı şeytanlar!
  • AliAli1 sa önce
    Ulan elin almanı bile biliyor. İçimizdekiler nasıl bilmesin. Bile bile hainlik yapıyorlar. Bu nasıl iş.
  • SedatSedat1 sa önce
    Bu adam gazeteci degil, bir kücük partinin (Deutsche Mitte) genel baskani.
  • Hain papazlar...Hain papazlar...1 sa önce
    Kafanı takma... Babayı alırlar...
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