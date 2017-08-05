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Alman firma içme suyunu zehirliyor

Ankara Kahramankazan’da bir Türk firmasına ruhsatlı diyatomit maden sahasını rodövans usulüyle işleten Alman Clairant AŞ. isimli fi rmanın, Ankara’nın en önemli su kaynağı olan Kurtboğazı Barajı’nı besleyen Su Koruma Havzası’na girerek madencilik yaptığı ortaya çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:09
Alman firma içme suyunu zehirliyor

OSMAN YİĞİT / ANKARAAnkara Kahramankazan’da bir Türk firmasına ruhsatlı diyatomit maden sahasını rodövans usulüyle işleten Alman Clairant AŞ. isimli fi rmanın, Ankara’nın en önemli su kaynağı olan Kurtboğazı Barajı’nı besleyen Su Koruma Havzası’na girerek madencilik yaptığı ortaya çıktı.

MADEN YOLU DA KORUMA HAVZASINDAN!.

Maden ocağında yaşananlara ilişkin uydu görüntülerinden, Almanların ocağı genişletirken binlerce ağaca da nasıl kıydıkları açıkça görülüyor. Su havzasını ihlal eden maden ocağının işletmecilerinin kötü niyeti, aslında daha ocağın kurulum aşamasından ortaya konmuş. Maden ocağına ilk ulaşım yolunun güzergahı, direkt Kurtboğazı Su Koruma Havzası’ndan geçirilmiş. Şimdi bölgede doğaya ve insana saygısız bu madencilik faaliyetine ilişkin ilgili kurumların harekete geçerek, soruşturma başlatılması bekleniyor. Daha önce birçok başvurusunun reddedildiği bildirilen işletmecilerin, Maden Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED), Havza Koruma Yönetmeliği karşısındaki pozisyonunun yanı sıra, halk sağlığını doğrudan ilgilendirmesi bakımından öncelikle Sağlık, ardından Gıda Tarım, Orman, Çevre, Çalışma, İçişleri ve Enerji Bakanlıklarınca da incelenmesi isteniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:09
  1. içme suyu
  2. Kahramankazan
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