Alman Dışişleri Bakanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, G20 zirvesi öncesi çarpıcı açıklamada bulundu.29 Haziran 2017 Perşembe 11:26
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katıldığında halka seslenmek istediğini ve bunu uygunsuz bulduklarını söyledi.
Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.