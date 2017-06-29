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Alman Dışişleri Bakanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, G20 zirvesi öncesi çarpıcı açıklamada bulundu.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:26
Alman Dışişleri Bakanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katıldığında halka seslenmek istediğini ve bunu uygunsuz bulduklarını söyledi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:26
  1. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • PasaPasa17 dk önce
    Korkuları Erdoğanın konuşması değil onun daha çok taraftar toplaması ve oy alması ama bence buda ters teper ve Erdoğan'a destek daha da çok artar her şerde bir hayır vardır.
  • MudurMudur25 dk önce
    Eyyyy almanya!Nazi kalintilari sizi...
  • RkRk1 sa önce
    Hani nerdehurdusuncedemokrasicagdasliksivilisasyon yok yok. Bunlar a inanang... takimina duyrulur
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