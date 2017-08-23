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Alman devlerine büyük şok! Yatırım yasak...

Dünyada trilyonlarca dolara yön veren varlık yöneticileri Alman otomobil şirketlerine yatırımı yasakladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:35
Alman devlerine büyük şok! Yatırım yasak...

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri Union Investment, Erste ve Acadian, Alman otomobil devleri ile ilgili son gelişmeler ardından bu şirketlere yatırım yapmama kararı aldı.

Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Daimler’ın en az on yıldır gizli toplantılarda bir araya geldikleri ve bu toplantılarda otomobil teknolojileri ve parçaları ile ilgili gizli anlaşmalar yaptıkları iddia edilmiş, geçen ay da Brüksel’den yapılan açıklamada bu konunun soruşturulacağı duyurulmuştu.

Gelişmeler üzerine bu otomobil şirketlerine yönelik risklerin artmasını gerekçe gösteren bazı varlık yönetim şirketleri, bu markalara yatırım yapmama kararı aldı.

Almanya’nın en büyük üçüncü fon yönetim şirketi de olan ve 300 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Union Investment, “Yasal risklerin artması nedeniyle” bu şirketlere yatırımları durdurdu.

Erste ve Acadian varlık yönetim şirketleri de benzer şekilde “çevresel, sosyal ve yönetim endişelerini” gerekçe göstererek bu şirketlere yatırımları yasakladı.

Aralarında yönettiği 711 milyar euro ile Almanya’nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Deutsche Asset Management ve 100 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Fransa-Belçika ortaklığı Candriam gibi daha birçok varlık yönetim şirketinin de bu otomobil markalarına yatırımlarını gözden geçirdikleri de iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:35
  1. Volkswagen
  2. Audi
  3. Porsche
  4. BMW ve Daimler
  • ........59 dk önce
    Temsili resim yannız japon devi.Türkiyede sakaryada fabrikası var.Almanlar cok satıyor ama bir fabrika acmadı.
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