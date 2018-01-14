Alman devine büyük şok! Erdoğan'dan özür diledi...

Der Spiegel'in açıklamasına göre Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece TSİ 03.00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre sabitlenen tweet'te "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.

Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.