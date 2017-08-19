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Alman devinden Türkiye kararı!

Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye aleyhtarı kampanyaları yatırımcılar nezdinde işe yaramıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:29
Alman devinden Türkiye kararı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşması güncellenmesin" açıklamasının mürekkebi kurumadan bir Alman firması daha Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ ÜS YAPACAKLAR

138 ülkede faaliyet gösteren Alman sağlık devi Synlab, İstanbul'da kuracağı ileri teknoloji laboratuvar kompleksiyle Türkiye'yi üs yapacak.

10 MİLYON TL YATIRIM

Synlab Türkiye temsilcisi İlker Kütükoğlu, şirketin Ortadoğu, Afrika ve Doğu Balkan ülkeleri için kompleks bir laboratuvar açmayı planladığını, buna yer aradıklarını hatırlatarak, "Devletin teşvikleri sayesinde yatırımı İstanbul'da yapmaya karar verdik. Uygun fiyatlar nedeniyle İtalya, İspanya hatta Almanya'nın testlerini bile yapabiliriz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım yapılacak" dedi. Tüm Avrupa'da çocuk metabolizma hastalık testlerinin sadece Almanya'da yapıldığını belirten Kütükoğlu, "Yoğunluk sebebiyle sonuç alma süresi uzuyor. Bunun dışında Türkiye'de yapılmayan ve Almanya'ya gönderilen çok sayıda test de İstanbul'da yapılacak" diye konuştu.

BEŞİNCİ BÖLGE TEŞVİKLERİ

Ekonomi Bakanlığı laboratuvar yatırımı yapan şirketlerin beşinci bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açmıştı. Bu alanda yatırım yapacak yatırımcıya yatırım katkı oranı yüzde 40 olmak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor. 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği veriliyor. Faiz desteği ile gümrük vergi ve KDV istisnası sağlanıyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:29
  1. almanya
  2. türkiye
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Kurulacak bu merkezde once, merkeli hasta koltuguna yatirip uzerine iyice deneyler yapin..
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