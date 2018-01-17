Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman devinden Fenerbahçe'ye geliyor

Aykut Kocaman onay verirse Fenerbahçe Alper Ademoğlu için harekete geçecek.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:58
Alman devinden Fenerbahçe'ye geliyor

Ozan Tufan’ın kadro dışı kalmasının ardından orta sahanın merkezine bir transfer yapılması planlanıyor. Davy Klaasen ve Yasin Ayoub’u listesine alan Fenerbahçe, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle iki oyuncu için de girişimde bulunmadı. Sarı-Lacivertliler’e bu bölge için Almanya’dan öneri geldi. Menacerler, Schalke altyapısında forma giyen Alper Ademoğlu’nu teklif etti.

B takımına yükseldi

19 yaşındaki orta saha oyuncusu İstanbul’da doğdu ancak futbol hayatına Belçika’da başladı. 2013’te Genk’ten Anderlecht’e geçen Alper, 2016’da ise 750 bin Euro’ya (3.4 milyon TL) karşılığında Schalke’ye transfer oldu. Alper, geçtiğimiz sezon U19 takımındaki başarılı performansın ardından bu sezon B takımına yükseldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alper için Fenerbahçe Oyuncu İzleme Komitesi’nin olumlu rapor vererek transfer edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Savunmasını geliştirdi

Yönetim, genç yıldız için kararı Aykut Kocaman’a bıraktı. Alper, kariyerine 10 numara olarak başlasa da Schalke’ye transfer olduktan sonra orta sahanın ortasında görev yapmaya başladı. 19 yaşındaki oyuncu yüksek tekniği, başarılı pasları ve yaratıcılığının yanı sıra savunma yönünü de geliştirdi. Alper Ademoğlu; Eljif Elmas’ı transfer eden, altyapıdan Oğuz Kağan’ı çıkaran Fenerbahçe’nin kadroyu gençleştirme projesinin bir parçası olabilir.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:58
  1. Fenerbahçe
  2. Schalke 04
  3. Almanya
  4. alper ademoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
    1. Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
    2. Öyle bir çalım attı ki kaleciyi..
    3. CHP karpuz gibi yarıldı
    4. Pizza motorunu soyan kadınlar güvenlik..
    5. Batan tanker için robot denizaltı!
    6. Trabzonsporlu taraftarlar 'şike..
    7. İşte Kanal İstanbul güzergahındaki..
    8. Bunlar da cep telefonu tarlaları:..
    9. Canlı yayın yapıp evlerine..
    10. Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle..
    11. Hem ağladı hem de ağlattı!
    12. Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap..
    13. Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan
    14. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı..
    15. Gri pasaport başvurularına titiz..
    16. TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru
    17. Bolu'da kedisine sarılıp evinin..
    18. Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama:..
    19. iPhone X'a rakip geliyor
    20. Günün âyet ve hadisi
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması