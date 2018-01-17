Alman devinden Fenerbahçe'ye geliyor

Ozan Tufan’ın kadro dışı kalmasının ardından orta sahanın merkezine bir transfer yapılması planlanıyor. Davy Klaasen ve Yasin Ayoub’u listesine alan Fenerbahçe, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle iki oyuncu için de girişimde bulunmadı. Sarı-Lacivertliler’e bu bölge için Almanya’dan öneri geldi. Menacerler, Schalke altyapısında forma giyen Alper Ademoğlu’nu teklif etti.

B takımına yükseldi

19 yaşındaki orta saha oyuncusu İstanbul’da doğdu ancak futbol hayatına Belçika’da başladı. 2013’te Genk’ten Anderlecht’e geçen Alper, 2016’da ise 750 bin Euro’ya (3.4 milyon TL) karşılığında Schalke’ye transfer oldu. Alper, geçtiğimiz sezon U19 takımındaki başarılı performansın ardından bu sezon B takımına yükseldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alper için Fenerbahçe Oyuncu İzleme Komitesi’nin olumlu rapor vererek transfer edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Savunmasını geliştirdi

Yönetim, genç yıldız için kararı Aykut Kocaman’a bıraktı. Alper, kariyerine 10 numara olarak başlasa da Schalke’ye transfer olduktan sonra orta sahanın ortasında görev yapmaya başladı. 19 yaşındaki oyuncu yüksek tekniği, başarılı pasları ve yaratıcılığının yanı sıra savunma yönünü de geliştirdi. Alper Ademoğlu; Eljif Elmas’ı transfer eden, altyapıdan Oğuz Kağan’ı çıkaran Fenerbahçe’nin kadroyu gençleştirme projesinin bir parçası olabilir.

Kaynak:Fanatik