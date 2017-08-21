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Alman devi uyardı! Derin yaralar açar

Almanya’nın en büyük ekonomi denetleme kuruluşu KPMG, Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimin bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
Alman devi uyardı! Derin yaralar açar

Almanya’nın en büyük ekonomi denetim kuruluşu KPMG uzmanı Marcus Schüller, Türkiye Almanya arasında esen soğuk rüzgarlara karşı iki ülke politikacılarını uyardı. Alman NTV kanalına konuşan Schüller, “İki ülke politikacıları kısa zamanda bu gerilime son vermezse, Alman işverenler için de telafisi zor derin ekonomik yaralar açar” dedi. Schüller şöyle konuştu: 

“Türkiye ve Almanya’nın ekonomik olarak birbiriyle bütünleştiğini ne kadar vurgulasak az. Türkiye Almanya için ticaret ortakları sıralamasında 15’inci sırada. Japonya ve Rusya’dan daha önde geliyor. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. 2016’da tekstil, motor parçaları ve otomobil aksesuarları başta olmak üzere Türkiye’nin ihracatının onda biri Almanya’ya. Ticaret bilançosu Alman ekonomisi için bu ortaklığın önemini göstermeye tek başına yetmez. Türk yan sanayi işletmeleri ve Alman şirketlerinin Türkiye’deki üretimleri bizim sanayi işletmelerimizin ve üretim zincirimizin temel unsuru. Bunun için Türkiye’de üretim yapan Alman otomobil şirketlerini düşünmek yeterli.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
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