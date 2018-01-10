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Alman devi Tolgay Arslan'ı resmen istedi!

Almanya temsilcisi, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için 7 milyon Euro'luk (31 milyon TL) teklifte bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Alman devi Tolgay Arslan'ı resmen istedi!

Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta özellikle bu sezon sergilediği etkili performansla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Başarılı oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen olmuştu. Almanya temsilcisinin 7 milyon Euro'luk (31 milyon TL) teklifine Beşiktaş Yönetimi'nin olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Başkan Fikret Orman'ın, yıldız futbolcu için kapıyı 18 milyon Euro'dan (81 milyon TL) açtığı öğrenildi. Bundesliga ekibinin ise bu bedeli fazla bulduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

2 milyon TL'ye alındı

27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında Kara Kartal'a kazandırılmıştı. Beşiktaş'ta 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
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