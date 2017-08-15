Alman devi Air Berlin iflas etti!

Almanya bugün Air Berlin uçak şirketinin iflas ettiğini duyurması haberi ile sarsıldı. Toplamda 8 bin 481 çalışanı, 122 uçağı bulunan 2016 yılında 29 milyon yolcu taşıyan Air Berlin'in iflas gerekçesinin ardında 2008 yılından bu yana şirketin yaşadığı zarara daha fazla dayanamadığı olarak gösterildi. 1978 yılında kurulan Air Berlin, Lufthansa uçak şirketinden sonra Almanya'nın ikinci büyük ve Avrupa'nın yedinci büyük uçak şirketi sıralamasında yer alıyor.



Air Berlin'den yapılan açıklamana şirketin en büyük ortaklarından Etihad'ın Air Berlin'e daha fazla kaynak aktaramayacağını açıklaması üzerine şirketin iflasa gittiği ve şirketin toplam borcunun 1.2 milyar euro olduğu bildirildi. İflasla birlikte yolcuların mağdur olmamaları için uçuşların belirli bir müddet daha devam edeceği bildirildi. Öte yandan federal hükümetin Air Berlin'e geçici bir kredi vereceğini duyurdu.



Air Berlin 2016 yılında 3 milyar 790 milyon euro ciro yaptı ve yılı 780 milyon euro zarar ile kapattı.