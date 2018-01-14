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Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü

Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Bayern Münih’ten, Altınordu altyapısı için övgü dolu sözler geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:58
Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü

Türk futbolunda altyapı deyince son yıllarda Altınordu’nun ön plana çıktığını belirten Bayern Münih Altyapı Akademi Direktörü Jochen Sauer, “Altınordu’yu çok yakından takip ediyoruz. Gelişim için yaptıkları yatırımlar, yurt dışı temasları, saha içerisindeki futbol mantaliteleriyle övgüyü hak ediyorlar. İki kulüp arasındaki ilişkiler artarak devam edecektir. En kısa zamanda Türkiye’ye gidip İzmir’deki tüm tesislerini yakından görmek, teknik adam ve yöneticileriyle temas kurmak istiyorum. Mart ayı içerisinde ise U17 takımını da tesislerimizde konuk edeceğiz” dedi.

BU PROJELER BİZİ MUTLU EDİYOR

Bayern Münih U19 Takımı antrenörü Sebastian Hoeness ise Altınordu’nun iyi bir rakip olduğunu söyleyerek, “Maçı kazanmamıza rağmen Altınordu, çok istekli, futbol adına doğruları yapan zaman zaman da bizi zorlayan bir rakip oldu. Böyle doğru projesi olan kulüplerle temas ettiğimiz için biz de mutluyuz. Bayern Campus’ü kurarak milyonlarca avroluk transferler yapmak yerine kendi oyuncumuzu yetiştirmeyi amaçladık. Kulüp yönetimimiz bu yönde karar aldı. Altınordu,Türkiye’de bu organizasyonu tamamen yerli oyuncularla yapıyor. Ve iyi bir noktaya geldiklerini görüyoruz. Son yıldızları Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder’den sonra sanırım kaleci Berke Özer olacak” diye konuştu.

TAMAMEN BİREYSEL HATALAR

FC Bayern Münih karşısında kora kor bir mücadele verdiklerini belirten Altınordu U18 Antrenörü Ekrem Kahya da, “Maç boyunca bir çok pozisyona girdik. Birini gole çevirebildik. Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan gerçekleşti. Bu tip üst düzey maçlardan çıkaracağımız dersler daha üst seviyeye gelmemizi sağlar. Skor ve sonuç ne olursa olsun her zaman oyunumuzun iyi olmasına ve kulübümüzü Avrupa’da iyi temsil etmeye özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 14:58
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