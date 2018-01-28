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Alman devi 127 bin aracını geri çağırıyor

Alman otomobil markası Audi 127 bin aracını geri çağıracağını açıkladı.

28 Ocak 2018 Pazar 15:07
Alman devi 127 bin aracını geri çağırıyor

Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı(KBA) Audi’nin Euro-6 dizel modellerinde yasa dışı emisyon kontrol yazılımı olduğunu belirterek 127 bin aracını geri çağırdığını açıkladı.
 
iafrica.com’da yer alan habere göre, Volkswagen’in sahibi olduğu Audi, bu modellerin Temmuz ayında duyurulan V6 ve V8 TDI motorları ile 850.000 dizel aracın gönüllü olarak geri çağrılmasına dahil edildiğini söyledi.
 
Audi, “Söz konusu araçların motor kontrol yazılımı tamamen revize edilecek, test edilecek ve onay için KBA’ye gönderilecek” dedi. Audi KBA’nın talebi hakkında daha fazla bilgi vermedi.
 
Audi'nin 2 Şubat'a kadar KBA'ya geri çağrılan V6 TDI motorlu modeller için çözüm sunması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 15:07
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