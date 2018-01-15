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Alman dergisinden Trump'a büyük şok!

Alman Der Spiegel dergisinin son sayısı Amerikan Başkanı Donald Trump’ı maymuna benzetti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:04
Alman dergisinden Trump'a büyük şok!

Alman Der Spiegel dergisinin son sayısı Amerikan Başkanı Donald Trump'ı maymun gibi gösterdi. Resmin altında ise "Ateş ve Öfke Çağı'nda” denilerek gazeteci Michael Wolff'un kitabına gönderme yapıldı. Der Spiegel daha önce de Trump'ı 2017 Mart ayında Putin'in yüzü kılığında resmederek kapağına taşımıştı. Derginin son sayısının kapak dosyasında Michael Wolff'un kitabının nasıl yazıldığının ve ne dereceye kadar doğruları içerdiğinin sorgulandığı aktarıldı. Varılan nokta ise, “İnsanlık sadece bir insanın yüzünden toptan bir şekilde geriliyor” cümlesiyle kapak dosyasının tanıtım yazısında ifade edildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 20:04
  1. Alman Der Spiegel
  2. Amerikan Başkanı Donald Trump
  • tamer güneştamer güneş19 dk önce
    Hayırdır. İş almanamı kaldı.Trupba biz birşey yapamıyoruz. Bir numaralı Düşmanımız yapıncao dostmu oluyor.
  • abdoabdo20 dk önce
    MAYMUNA HAKARET OLUR. TRUMP YAHUDİ VAHŞİ ZEHİRLİYILANIN TA KENDİSİ. KATLEDİLMESİ VACİPTİR ŞEREFSİZİN
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