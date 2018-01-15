Alman dergisinden Trump'a büyük şok!

Alman Der Spiegel dergisinin son sayısı Amerikan Başkanı Donald Trump'ı maymun gibi gösterdi. Resmin altında ise "Ateş ve Öfke Çağı'nda” denilerek gazeteci Michael Wolff'un kitabına gönderme yapıldı. Der Spiegel daha önce de Trump'ı 2017 Mart ayında Putin'in yüzü kılığında resmederek kapağına taşımıştı. Derginin son sayısının kapak dosyasında Michael Wolff'un kitabının nasıl yazıldığının ve ne dereceye kadar doğruları içerdiğinin sorgulandığı aktarıldı. Varılan nokta ise, “İnsanlık sadece bir insanın yüzünden toptan bir şekilde geriliyor” cümlesiyle kapak dosyasının tanıtım yazısında ifade edildi.