Alman dergisinden Merkel'e büyük şok! Çırılçıplak...

Almanya, aylar süren koalisyon görüşmelerinin ardından yeni hükümette en önemli bakanlıkları kaptırmasıyla ilgili olarak, "CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" sözlerini tartışıyor.

Merkel'in bedel ödendiği yönündeki sözleri geniş yankı bulurken, Alman Der Spiegel dergisi de Merkel'in sözleriyle ilgili olarak 4 ayrı kapak hazırladı.

Hazırlanan kapakların ilkinde, Merkel çıplak bir şekilde resmedilirken SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) temsil eden üç kişi Merkel'in kıyafetlerini kaçırırken görülüyor.

Bir diğer kapakta Merkel SPD'nin kırmızı gülünü koklarken bir uçurumun kenarında resmediliyor.

Der Spiegel'in hazırladığı bir diğer kapakta ise kral tacına ulaşmaya çalışan Angela Merkel, SPD'nin kapanına yakalanmış şekilde tasvir ediliyor.

Bir diğer kapakta ise Merkel, SPD lideri Martin Schulz'ün sırtı dönük bir şekilde başkalarıyla uyuduğu yatağa girmeye çalışırken resmediliyor.