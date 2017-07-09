Der Spiegel: Alman askerleri bugün çekilmeye başlıyor
Alman Der Spiegel dergisi, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden bugün çekilmeye başladığını iddia etti.09 Temmuz 2017 Pazar 11:49
Haberde, İncirlik'ten ilk olarak Alman ordusuna ait ikmal uçaklarının Ürdün'deki askeri üsse taşınacağı ifade edildi.
Der Spiegel, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona istihbarat uçuşlarıyla destek sağlayan Almanya'nın Ürdün'deki askeri üsse bugün öğlen saatlerinden itibaren taşınmaya başlayacağını yazdı.
Matthias Gebauer imzalı habere göre, taşınma işlemleri kademeli olarak gerçekleşecek.
Ayrıntılar geliyor...