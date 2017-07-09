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Der Spiegel: Alman askerleri bugün çekilmeye başlıyor

Alman Der Spiegel dergisi, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden bugün çekilmeye başladığını iddia etti.

09 Temmuz 2017 Pazar 11:49
Der Spiegel: Alman askerleri bugün çekilmeye başlıyor

Haberde, İncirlik'ten ilk olarak Alman ordusuna ait ikmal uçaklarının Ürdün'deki askeri üsse taşınacağı ifade edildi.

Der Spiegel, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona istihbarat uçuşlarıyla destek sağlayan Almanya'nın Ürdün'deki askeri üsse bugün öğlen saatlerinden itibaren taşınmaya başlayacağını yazdı.

Matthias Gebauer imzalı habere göre, taşınma işlemleri kademeli olarak gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor... 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 11:49
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  • vatandasvatandas2 dk önce
    Gidiş iniz olsun dönüş unuz olmasın darısı siyonist abd ye
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 dk önce
    İncirlik de, Sadece Türk Üssü Bulunmalıdır.
  • PkksavarhPkksavarh1 sa önce
    Bi gidin artık yaaa
  • okanokan1 sa önce
    incirlik tamamen kapatılmalı resimdeki ayrıntıya dikkat uçakların üzerinde haç işareti var müslüman topraklarda haçlı üssü hemde kime karşı bu uçaklarla camiler , kurankursları vs. bombalandı müslümanlar öldürüldü terör örgütlerine silah gönderildi burası 15 temmuzda hainlerekarargah oldu incirlik derhal kapatılmalıdır
  • AviniAvini1 sa önce
    Dost bir ülkeye hayinlikte sınır tanımadınız/ gideceğinizyerlerde düzgün durun Almanya Türkiye yıllardır sabrettisizin bu hainliginizi / Türkiye,yolları , havaalanlarını , adalarınıborç uğruna satan bir Yunanistan değildir / Türkiye'de çalışmak için AB ülkelerine giden iççi sayısı düşmüştür : Buda sağlam bir hükümetin var oluşundan kaynaklanıyor
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Darısı diğer ülkelerin defolup gitmelerini isterim
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