Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman dergisinden bomba iddia

Alman dergisi Der Spiegel'den, Büyükada davasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 17:34
Alman dergisinden bomba iddia

Alman dergisi Der Spiegel'den Büyükada davasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Peter Steudtner'in dünkü ilk duruşmada tahliye edilmesinde Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in "arabuluculuk yaptığı" iddia edildi.

Büyükada davasında yargılanan insan hakları aktivistlerinden Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner'in dünkü ilk duruşmada tahliye edilmesinde Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in "arabuluculuk yaptığı" iddia edildi.

Der Spiegel dergisi, Schröder'in Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ricası üzerine Türkiye'ye giderek Erdoğan ile buluştuğunu, Gabriel'in Schröder'le bağlantıyı Başbakan Angela Merkel'in bilgisi dahilinde kurduğunu ve Merkel'in bizzat Schröder ile de konuyu görüştüğünü yazdı.

“AZ SAYIDA KİŞİNİN HABERDAR OLDUĞU…”

Haberde, “Az sayıda kişinin haberdar olduğu arabuluculuk girişiminin Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerden bir hafta sonra gerçekleştiği, Schröder'in Erdoğan'ı ziyaret ederek, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel ile Alman vatandaşları Meşale Tolu ve Peter Steudtner'in serbest bırakılmasını istediği” öne sürülüyor.

Spiegel'in haberinde, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize çözüm bulmak için aylardır uğraş verdiği, ancak kamuoyu önünde karşılıklı suçlamaların dozunun iyice artması nedeniyle bu "gizli" misyon için “Schröder'i devreye soktuğu” belirtiliyor.

"GÖRÜŞMEDE UZLAŞMA”

DWelle Türkçe’nin yansıttığı haberde Schröder-Erdoğan görüşmesinin “başarılı geçtiği” ve görüşmede “iki ülke dışişleri bakanlarının bir çözüm bulmak için çalışmaya devam etmesi" kararı alındığı iddiasına da yer veriliyor.

Schröder'in Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "özel kişi" olarak değil, tüm Alman hükümeti adına görüşme isteğinde bulunduğu ve ancak bu şekilde Erdoğan'a karşı gerekli otoriteye sahip olabileceğini söylediği, Merkel'in buna onay verdiği kaydediliyor.

GABRİEL: "TÜRK HÜKÜMETİ VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ"

Sigmar Gabriel, Schröder'e verilen "gizli" görevi Spiegel'e teyit ederek, "Gerhard Schröder'e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim. Bu, gerilimin düşürülmesi yönünde ilk işaret. Çünkü Türk hükümeti verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Şimdi diğer tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Schröder'in bürosundan yapılan açıklamada ise, Schröder'in Steudtner'in serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğu, başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

(İnternethaber)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:34
  1. Erdoğan
  2. Büyükada
  3. Angela Merkel
  • HakanHakan3 sa önce
    Fransa başkani rica eder casus dişarda,şimdide bu .hani bunlar casustu ?'Sonrada yargi bagimsiz naralari atilir yersen
  • açziyet. açiz.açziyet. açiz.4 sa önce
    Açziyet teslimiyetkorkuinananhiçbirşekildetavizvermezyargıbağlımıbağımsızmıbuyrunsiz karar verin
  • SemaSema4 sa önce
    Hikaye bunlar ya.. güya bizi bize vurdurucaklar...Bunlar bi şey yapmışlar,hem de gizli hem de gazete de çarşaf çarşaf haber yapacaklar. İt bunlar it.
  • halisdemirhalisdemir4 sa önce
    hani bunlar kurdistan haritasini yapiyolardi kaos cikaracaklardi nasil oluyor da 3aybile yatmadan setbest kaliyorlar ?:) yalan miydi iftira miydi ? yuh olsun
  • gokhan beyazgokhan beyaz4 sa önce
    dogruysa eger...bu kafayla korkuyla fetö culerde serbest kalir.yaziklar olsun....
  • ehmet15ehmet154 sa önce
    yaziklar olsun bize bin bir hakaret etsinler fetoculeri vermesinler ama bize eski başbakan gelsin adamlar serbessssss adalet bu herhalde yazik.
  • Ali VeliAli Veli4 sa önce
    Bu doğru olamaz inşallah doğru değildir doğruysa Türküye de yargı ve hukuktan sõz edilemez yalandır yalan ama yargıda hâla fetonun varlığı hissediliyor korkarım bu gidişle fetõcüler de çıkacaklar
  • İsmetİsmet5 sa önce
    Eyyy Almanya sabrımızı taşırma.
  • AliAltun AliAltun 5 sa önce
    Neye karşılık bırakıldılar.
  • AviniAvini5 sa önce
    Kuyruklarını şimdilik kurtardı ama yarın birgün Türkiye'yiyerden yere vuracaklar
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural