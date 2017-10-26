Alman dergisinden bomba iddia

Alman dergisi Der Spiegel'den Büyükada davasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Peter Steudtner'in dünkü ilk duruşmada tahliye edilmesinde Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in "arabuluculuk yaptığı" iddia edildi.

Büyükada davasında yargılanan insan hakları aktivistlerinden Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner'in dünkü ilk duruşmada tahliye edilmesinde Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in "arabuluculuk yaptığı" iddia edildi.

Der Spiegel dergisi, Schröder'in Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ricası üzerine Türkiye'ye giderek Erdoğan ile buluştuğunu, Gabriel'in Schröder'le bağlantıyı Başbakan Angela Merkel'in bilgisi dahilinde kurduğunu ve Merkel'in bizzat Schröder ile de konuyu görüştüğünü yazdı.

“AZ SAYIDA KİŞİNİN HABERDAR OLDUĞU…”

Haberde, “Az sayıda kişinin haberdar olduğu arabuluculuk girişiminin Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerden bir hafta sonra gerçekleştiği, Schröder'in Erdoğan'ı ziyaret ederek, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel ile Alman vatandaşları Meşale Tolu ve Peter Steudtner'in serbest bırakılmasını istediği” öne sürülüyor.

Spiegel'in haberinde, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize çözüm bulmak için aylardır uğraş verdiği, ancak kamuoyu önünde karşılıklı suçlamaların dozunun iyice artması nedeniyle bu "gizli" misyon için “Schröder'i devreye soktuğu” belirtiliyor.

"GÖRÜŞMEDE UZLAŞMA”

DWelle Türkçe’nin yansıttığı haberde Schröder-Erdoğan görüşmesinin “başarılı geçtiği” ve görüşmede “iki ülke dışişleri bakanlarının bir çözüm bulmak için çalışmaya devam etmesi" kararı alındığı iddiasına da yer veriliyor.

Schröder'in Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "özel kişi" olarak değil, tüm Alman hükümeti adına görüşme isteğinde bulunduğu ve ancak bu şekilde Erdoğan'a karşı gerekli otoriteye sahip olabileceğini söylediği, Merkel'in buna onay verdiği kaydediliyor.

GABRİEL: "TÜRK HÜKÜMETİ VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ"

Sigmar Gabriel, Schröder'e verilen "gizli" görevi Spiegel'e teyit ederek, "Gerhard Schröder'e arabuluculuk çalışması için çok müteşekkirim. Bu, gerilimin düşürülmesi yönünde ilk işaret. Çünkü Türk hükümeti verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Şimdi diğer tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Schröder'in bürosundan yapılan açıklamada ise, Schröder'in Steudtner'in serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğu, başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

(İnternethaber)