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Alman Bild yine YPG/PKK'ya sahip çıktı

Afrin operasyonun başlangıcından itibaren 970 terörist öldürülürken, büyük kayıp veren örgüt Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor.

06 Şubat 2018 Salı 16:38
Alman Bild yine YPG/PKK'ya sahip çıktı

Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahları Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

"SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR" PROPAGANDASI

Bunun yanı sıra kendilerini sivil gibi göstermeye çalışan teröristler, harekata karşı propagandasını "Siviller öldürülüyor" üzerine kurmayı planlıyor.

Alman Bild gazetesinin Afrin'deki muhabiri Julian Röpcke de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil kıyafetli 20'den fazla silahlı genç kadın saydım. Türkiye'nin öldürdüğü "sivilleri" daha birçok haberde okuyacağız gibi gözüküyor." sözleriyle PKK'nın yalanını ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:38
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