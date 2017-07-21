Alman basınından iğrenç Türkiye yalanları

Alman gazeteler, Türkiye'de suçsuz yere birçok Alman vatandaşının tutuklandığını iddia etti. Ticari yaptırımlardan, ambargo çağrısına Türkiye ile yürütülen AB müzakerelerinin durdurulmasına kadar ağır yaptırım isteyen alman basını yalan haberlerle Türkiye'yi birçok alanda karalamaya çalışıyor.

Alman gizli servisine yakınlığı ile bilinen Bild gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, Almanya'da okuyan ve tatil için Türkiye'ye gelen kız öğrencilerin zorla evlendirildiği iddia edildi. Haberde hiçbir kaynak gösterilmedi. Kız öğrencilerinin Türkiye'ye gidişinde durumlarını Alman elçiliklerine bildirmesini isteyen basın, Türkleri açıkça Türkiye'ye karşı provokatif eyleme davet etti.