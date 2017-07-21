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Alman basınından iğrenç Türkiye yalanları

Büyükada'daki tutuklamalar sonrası Alman basını Türkiye hakkında geniş çaplı karalama kampanyası başlattı.

21 Temmuz 2017 Cuma 13:27
Alman basınından iğrenç Türkiye yalanları

Alman gazeteler, Türkiye'de suçsuz yere birçok Alman vatandaşının tutuklandığını iddia etti. Ticari yaptırımlardan, ambargo çağrısına Türkiye ile yürütülen AB müzakerelerinin durdurulmasına kadar ağır yaptırım isteyen alman basını yalan haberlerle Türkiye'yi birçok alanda karalamaya çalışıyor. 

Alman gizli servisine yakınlığı ile bilinen Bild gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, Almanya'da okuyan ve tatil için Türkiye'ye gelen kız öğrencilerin zorla evlendirildiği iddia edildi. Haberde hiçbir kaynak gösterilmedi. Kız öğrencilerinin Türkiye'ye gidişinde durumlarını Alman elçiliklerine bildirmesini isteyen basın, Türkleri açıkça Türkiye'ye karşı provokatif eyleme davet etti. 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 13:27
  1. Türkiye
  2. almanya
  3. Büyükada toplantısı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bizde Tutuklananlar , Kesinlikle Suçlu. Sizse, Suçlulara Sahip Çıkıyorsunuz.
  • VatanVatan1 sa önce
    Alman değil bunlar .almanya diye bir ülke kalmadı bence.yahidiler in ve örgütlerin eline geçmiş bir devlet sadece isimde almanya altında ne desen çıkar. Bataklıktan beter.
  • safaynsafayn1 sa önce
    Almanları vede çağdaş avrupayı kimlerin yönettiği ve demokrasilerinin sahipleri kimmiş çok net çıktı meydana.Bize demokrasinin D sinden bahsetmesinler bu saatten sonra. Hayırlı Cuma'larımız olsun inşallah.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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