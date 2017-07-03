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Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna geldi

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren okulu, ilgisizlikten kapanma noktasına geldi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna geldi

Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, İsviçre eğitim Bakanlığı  tarafından tanınan Zürih'in Schwamendingen bölgesindeki okul, diğer kentlerdeki  FETÖ okulları gibi ilgisizlikten ve Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı  kapanmak üzere.

Almanca yayın yapan gazetede, "İsviçre'deki Türkler çocuklarını Gülen  okullarından geri alıyor." başlığıyla yayımlanan haberde, FETÖ'nün bu ülkedeki  kurumlarının Kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.

Haberde, Türklerin okuldaki çocuklarını geri çekmeye başladığı  belirtilerek, "Özel okul kısa bir zaman içinde öğrencilerinin yarısından  fazlasını kaybetti ve okulun yıl sonunda kapılarını sonsuza dek kapatması  gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Yüzlerce velinin çocuklarını İsviçre‘deki FETÖ okullarından ve FETÖ  bağlantılı bazı eğitim merkezlerinden geri aldığını yazan gazete, Aarau, St.  Gallen, Olten ve Winterthur kentlerindeki FETÖ'ye ait bazı kurumların da  kapandığını aktardı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
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