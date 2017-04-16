Alman basını: Türkiye Avrupa'ya ders verecek

Türkiye’de bugün yapılan anayasa değişikliği referandumu Alman basınında geniş yer buldu. Referandum sürecinin başından bu yana Türkiye ve Erdoğan karşıtı propaganda yapan ve sayfalarında 'Hayır' çağrısı yapan Alman medyası, bugün de Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Referandum süreci üzerinden seçmenleri etkilemek için her türlü söylemi kullanan ve 'Hayır' kampanyasına açıktan destek veren medya, referandum için “Türkiye için kader günü” başlıklarını öne çıkardı.

Spiegel Online: “Türkiye için kader günü”

Referandum sürecinde Türkiye'yi hedef alan gazetelerden Spiegel Online, “55 milyon kişinin oy kullanma hakkı var. Kamuoyu yoklamaları çok yakın bir sonuç öngörüyor… Planlanan değişiklik Türkiye’nin parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçmesini hedefliyor…" ifadeleri kullanıldı.

Die Zeit: “Türkiye’nin kader günü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karalama propagandasını sürdüren Der Zeit, referandumun ülkenin geleceğini etkileyeceğini savundu. Gazete, “Türkler başkanlık sistemini oyluyor… Evet çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkileri genişleyecek… Ülkenin geleceğinin çıkacak sonuca bağlı olduğunu söylersek, abartmış olmayız. Anketler, yakın bir sonuç çıkacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bild gazetesi Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye'deki referandum sürecinde bugün son gün olduğuna yer veren Bild gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü. Kampanya süreci boyunca Erdoğan'ı manşetlerine taşıyan gazete, 'Hayır' çağrısı yaptı. Gazetenin bugünkü haberinde ise “Türkiye’de bugün kader oylaması günü. Türkiye’de 55,3 milyon kişiye, saat 17:00’ye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkilerini belirgin bir şekilde artıracak olan anayasa değişikliğini isteyip istemedikleri soruluyor. Sandıklar sabah 06:00’dan bu yana açık. Sonucun nasıl olacağına ilişkin ilk bilgilerin 18:00 gibi gelmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Welt: “Erdoğan Almanya ve Avrupa’ya ‘ders’ vermek istiyor”

Alman Welt gazetesi ise bugünkü haberinde Türkiye'de gerçekleşecek olan referandum sonucunda Cumhurbaşkanı Edoğan'ın Avrupa ve Almanya'ya ders vereceğini yazdı.