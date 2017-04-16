Alman basını referandumu böyle gördü!

Referandumun Türkiye için önemine vurgu yapan haberlerde “Türkiye için kader günü” başlığı öne çıkıyor.

Welt: “ErdoğanAlmanya ve Avrupa’ya ‘ders’ vermek istiyor”

“Türkiye’de bugün tartışmalı anayasa değişikliği oylanıyor. Başkanlık sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha fazla güç öngörüyor. Toplum başkanlık sitemi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Son anketlere göre değişikliği isteyenler, karşı olanların az da olsa önünde.

”Spiegel Online: “Türkiye için kader günü”

“55 milyon kişinin oy kullanma hakkı var. Kamuoyu yoklamaları çok yakın bir sonuç öngörüyor… Planlanan değişiklik Türkiye’nin parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçmesini hedefliyor… Demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğünün tehlikede olduğu eleştirileri yapılıyor.”

Die Zeit: “Türkiye’nin kader günü”

“Türkler başkanlık sistemini oyluyor… Evet çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkileri genişleyecek… Ülkenin geleceğinin çıkacak sonuca bağlı olduğunu söylersek, abartmış olmayız. Başkanlık sistemi karşıtları tek adam rejimi eleştirisi yapıyor. Anketler, yakın bir sonuç çıkacağını gösteriyor.”

Bild: “Erdoğan tüm gücü elde edebilecek mi?”

“Türkiye’de bugün kader oylaması günü. Türkiye’de 55,3 milyon kişiye, saat 17:00’ye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkilerini belirgin bir şekilde artıracak olan anayasa değişikliğini isteyip istemedikleri soruluyor. Sandıklar sabah 06:00’dan bu yana açık. Sonucun nasıl olacağına ilişkin ilk bilgilerin 18:00 gibi gelmesi bekleniyor.”