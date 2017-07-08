Alman basını polis şiddetine kör!

G20 Liderler Zirvesi'ni protesto eden göstericilere sert bir şekilde müdahale eden Alman polisi, yaklaşık 250 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTI SAYISI ARTACAK

Polis ekiplerinden sonra Alman Özel Kuvvetlerinin de sokağa inmesiyle gözaltı sayısının bu gece yarısı artması bekleniyor.

YAĞMA BAŞLADI

PKK sempatizanlarının da katıldığı protesto gösterilerinde çok sayıda işyeri yağmalandı.

GAZETECİLERE SALDIRI

Yaşanan olaylarla ilgili tweet atan Bild muhabiri, polis ekiplerinin kendisine "Şimdiden sonra basın özgürlüğü yok" dediğini aktardı.

POLİS ŞİDDETİNİ GÖSTEREMEDİLER

Sokakların savaş alanına döndüğü Hamburg'la ilgili yayın yapan devlet televizyonu ZDF ise, polis şiddetini görmezden geliyor.

ZDF; eylemcilerin arkasından çekilen fotoğrafları yayınlayarak polis ekiplerinin zor durumda kaldığını göstermeye çalıştı.