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Alman basını Başakşehir'in başarısını da Erdoğan'a bağladı

Alman dergisi Focus, Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatarak büyük bir başarı ortaya koyan Başakşehir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde başarılı olduğunu iddia ederek iyice saçmaladı.

Alman basını Başakşehir'in başarısını da Erdoğan'a bağladı
Eklenme: 29 Aralık 2016, 13:38
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Almanya'nın ikinci büyük dergisi olan Focus, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi.

ERDOĞAN KOLLUYOR DEDİLER

Gazete, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir'in bu başarısının arkasında Erdoğan'ın parmağının olduğunu iddia etti.

İSLAMİ VE MUHAFAZAKAR

Ayrıca haberde, Fatih Terim Stadı'nın devlet tarafından yapıldığı için Başakşehir'in diğer İstanbul kulüplerinin aksine Erdoğan gibi İslami ve muhafazakar bir çizgi içerisinde olduğunu belirtildi.

İLK DEFA SPOR DALINDA BULAŞTILAR

Öte yandan daha önce defalarca birçok farklı konuda Erdoğan aleyhine manşetler atan Alman basını, ilk defa spor dalında aleyhte bir haber yapması dikkatlerden kaçmadı.

 
EtiketlerFatih Terim StadıRecep Tayyip ErdoğanBaşakşehir
HABER YORUMLARI
600

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rizeli

BU MEMLEKETTE NEKADAR IFTIRACITÜREDIEMIN OLMAYANKOC RIZE NIN HALINI GÖRMÜYORMÜSÜNUTANMADAN SIKLMADAN IFTIRA EDIYORSUN INSANLARINEN ASAGILIGINDAN BIRISIDE IFTIRADIR;SUNUDA HEMEN HATIRLATAYIM RIZE NIN ISMIHER PIS AGZA ALINMAZ CÜNKÜTÜRKIYEDETEKBIR VILAYETRIZEDIRRIZETEKBIRMABEDE TABIDIR RIZEDE CAMIDEN BASKA BIR MABED BULAMASSINIZONUN ICIN HER PIS AGIZ RIZE YIAGZINA ALAMAZ VESSELAM

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1956

Emin koç sen kimin ağzıyla konuşuyorsun başınıza taş düşse ya hükümetten ya da cumhurbaşkanından biliyorsunuz

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Cemil nadir özgün

Zırvalamışlar. Ne yani Tayyip Erdoğan hakemdide hababam penaltımı verdi? Karşı takımların gollerine ofsayt Başakşehirin ofsaytlarına gol mü dedi.Rakip takımların oyuncularınahermaçta enkaz iki KIRMIZI KARTMI GÖSTERDİ. Insan birini eleştirebilir. Hem de bunu kırıcı sözler eşliğinde de yapabilir.Ama aklı, izanı, insafı elden bırakmamalı. ..

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Buğra

Aklı kıt avrupanın geri zekalı patronu ALMANYA

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Emin Koç

Yalanmi hepsi Rizeli.

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Ömer

Focus dergisi böyle saçma haberler yapacağına Cas ve Uefanın Feneri men etmesi cezasını verip küme düşürmemesini eleştir. İşiniz gücünüz maldonadoluk

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Onur

Bayernide her sene angela merkel sampiyon yapiyo zaten

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