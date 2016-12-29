Alman basını Başakşehir'in başarısını da Erdoğan'a bağladı

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Almanya'nın ikinci büyük dergisi olan Focus, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi.

ERDOĞAN KOLLUYOR DEDİLER

Gazete, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir'in bu başarısının arkasında Erdoğan'ın parmağının olduğunu iddia etti.

İSLAMİ VE MUHAFAZAKAR

Ayrıca haberde, Fatih Terim Stadı'nın devlet tarafından yapıldığı için Başakşehir'in diğer İstanbul kulüplerinin aksine Erdoğan gibi İslami ve muhafazakar bir çizgi içerisinde olduğunu belirtildi.

İLK DEFA SPOR DALINDA BULAŞTILAR

Öte yandan daha önce defalarca birçok farklı konuda Erdoğan aleyhine manşetler atan Alman basını, ilk defa spor dalında aleyhte bir haber yapması dikkatlerden kaçmadı.