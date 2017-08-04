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Alman bakanın 'Erdoğan' mektubu ortaya çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk hükümetine karşı önlemlerin sertleştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

04 Ağustos 2017 Cuma 21:09
Alman bakanın 'Erdoğan' mektubu ortaya çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI AVRUPA DEĞERLERİYLE TEZAT İÇİNDE"

Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" savunduğu kaydedildi.

Gabriel mektupta ayrıca "Avrupa Yatırım Bankası'nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği" görüşünü de dile getirerek "Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır" ifadesini kullandı.

AB TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAYI GÖZE ALAMAMIŞTI

AB ise bu çağrıya olumsuz yanıt vererek Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını bildirmişti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 21:09
  1. alman bakan erdoğan
  2. alman bakan mektup
  3. sigmar gabriel
  • RkRk1 sa önce
    Dunyanin rezaleti Almanlar 40 Millioninsan öldurdunuzsizindegerlrrinizinsanlikdegilmaymunlukcagdas likmisgiramyok sizde....   birtopluluk
  • RkRk1 sa önce
    Dunyanin rezaleti Almanlar 40 Millioninsan öldurdunuzsizindegerlrrinizinsanlikdegilmaymunlukcagdas likmisgiramyok sizde...  birtopluluk
  • RkRk1 sa önce
    Dunyanin rezaleti Almanlar 40 Millioninsan öldurdunuzsizindegerlrrinizinsanlikdegilmaymunlukcagdas likmisgiramyok sizde.....   birtopluluk
  • OFLU BABAOFLU BABA1 sa önce
    TURKIYENIN TURKTEN BASKADOSTU YOKTUR HICBIR ZAMANDA OLMAYACAKTIRKIMSENIN SAHTE GULMESINE INANMAYIN EY ERDOGAN BEY SANA SESLENIYORUM YAPABILDIGIN KADARIN FAZLASINI YAPTURKIYEYI DUNYANIN BIR NUMARALI ULKESI YAP HANGI ZOR SARTLARDA OLURSA OLSUN DAHA BUYUK PROJELERE IMZANI ATSEVILEN SAYILAN BIR INSANSIN AVRUPA ULKELERININ KORKULAN BIR LIDERISINYOLUNDAN DONMEACTINCI FILONUN DAHA GUCLUSUNUTUKIYEYEKAZANDIR
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