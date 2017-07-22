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Alman bakandan sürpriz mesaj!

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle Almanya’da yaşayan Türklere hem Türkçe hem de Almanca olarak hitap etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:45
Alman bakandan sürpriz mesaj!

Gabriel'in mesajı Bild gazetesinde yayınlandı. Mesjına “Sevgili Türk hemşerilerim” diye başlayan Gabriel, Alman hükümetinin aldığı önlemlerin Türk halkı ve Almanya’da yaşayan Türkleri hedef almadığı mesajını verdi. Gabriel’in Türklere mesajı şöyle:

"Sevgili Türk hemşerilerim,

Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir.

Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz.

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

Bu nedenle Alman Hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız.

Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiçbiri Türkiye’deki in­sanlara ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir.

Zira Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zor olursa olsun, bizim için şu çok açıktır: Sizler, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlar, Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da, bizim bir parçamızsınız. 

En içten selamlarımla"

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:45
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