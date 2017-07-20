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Alman bakandan skandal açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Büyükada'da 6 kişinin gözaltına alınıp, tutuklanmasıyla alakalı skandal bir açıklama yaptı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:32
Alman bakandan skandal açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün düzenlediği basın toplantısında Büyükada'da gözaltına alınan 6 kişi tutuklanması kararını değerlendirdi.

HADSİZ İDDİA

Alman Bakan Gabriel, tutuklamaların ile alakalı skandal bir iddia ortaya attı 'önceden planlanmış' dedi. Alman bakan Türkiye ile 'diyalog' çağrısı yaparken, iki ülke arasındaki gerilimin engellenmesinin öncelikleri olduğunu söyledi. 

DAHA ÖNCEDE KINADILAR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önceki gün yaptığı açıklamada Büyükada'da gözaltına alınan 6 kişinin tutuklanması kararını 'kınadıklarını' belirttiler. AB ülkeleriyle Türkiye'nin durumunu önümüzdeki hafta görüşeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!

Gabriel, "Türkiye tehditlerini sürdürdüğü sürece Alman yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapın nasıl deriz?' ifadelerinde bulunurken, Alman vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik seyahatlerine değindi ve vatandaşlarına 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner'in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur" denildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:32
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