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Alman Bakan'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier, terörden bahsederken 'İslamcı' ifadesini de kullanarak büyük bir küstahlığa imza attı.

Alman Bakan'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:58
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Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier, terörden bahsederken 'İslamcı' ifadesini de kullanarak büyük bir küstahlığa imza attı.

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez'' ifadesini kullandı.

SARSILMIŞ

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 
EtiketlerAlmanyaizmir
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