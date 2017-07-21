Alman bakandan hadsiz benzetme!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün yaptığı açıklamanın ardından konuşan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, "Türkiye keyfi tutuklamalar yapıyor ve konsolosluk standartlarını uygulamıyor. Bu Doğu Almanya'nın ilk zamanlarını hatırlatıyor" açıklamasında bulundu.

Wolfgang Schäuble, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını artırmasını da destekledi.

"ALMANYA SAVUNMA PROJELERİNİ ASKIYA ALIYOR" İDDİASI

Öte yandan, Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre Almanya, Türkiye ile savunma projelerini askıya aldı. Ancak hükümetten bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

Türkiye'de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini de askıya aldı. Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.