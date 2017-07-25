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Alman bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin küstah açıklama

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, küstah bir açıklamada bulunarak Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaklığı tehlikeye attığını savundu.

25 Temmuz 2017 Salı 13:12
Alman bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin küstah açıklama

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik devam ederken, Alman bakandan küstah bir açıklama geldi.

"ŞANTAJ YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Alman Bild gazetesinde bugün yer alan açıklamasında Schaeuble, "Erdoğan yüzyıllık ortaklığı tehlikeye atıyor. Bu çok yazık çünkü bizi birbirimize bağlayan gerçekten çok şey var. Ancak bize şantaj yapılmasına izin veremeyiz" dedi.

ALMANYA- TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Başbakan Angela Merkel'in genel sekreteri Peter Altmeier de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tavrının "kabul edilemez" olduğunu, fakat Almanya'nın yurttaşlarını koruma hakkına sahip olmakla birlikte ikili ilişkileri de güçlü tutmak istediğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:12
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble
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