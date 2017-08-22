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Alman bakandan Avrupa ülkelerine "Türkiye'ye iade etmeyin" çağrısı!

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu: Türkiye ile iş birliğini gözden geçirin.

22 Ağustos 2017 Salı 20:51
Alman bakandan Avrupa ülkelerine "Türkiye'ye iade etmeyin" çağrısı!

Yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da Türkiye’nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel’i rahatsız etmişti.

Merkel, Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.

AVRUPA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN

Konuyla ilgili Alman Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da bir açıklama geldi. Emniyet birimlerinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile iş birliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etti.

"DAHA YOĞUN DİYALOG BAŞLATMALIYIZ"

DW Türkçe haberine göre, Maas, Funke Medya Grubu'na ait gazetelerin çarşamba günkü baskısında yer alacak demecinde, "En azından Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin gözaltı talepleri konusunda nasıl davranacağımız konusunda daha yoğun bir diyalog başlatmalıyız” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:51
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  2. türkiye
  3. Doğan Akhanlı
  4. angela merkel
  5. ınterpol
  6. emniyet
  7. Adalet Bakanı
  8. Heiko Maas
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    ne mi düşünüyorum ispanyadaki patlama keşke almanyada olsaydı. Terör örgütleri birazda orayı sallasalar diye düşünüyorum. MİT uyuma diyorum.
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Iki yuzlu faşist ler terörist ler sizin olsun başınızı yersiniz insallah
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