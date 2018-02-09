Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman bakan Sigmar Gabriel yeni hükümete alınmayınca...

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine bakanlık verilmemesine kızarak, partisi Sosyal Demokrat Parti'ne verdi veriştirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 11:13
Alman bakan Sigmar Gabriel yeni hükümete alınmayınca...

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine görev verilmemesi üzerine üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetimini "saygısızlıkla" itham etti. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir açıklamada bulunan Gabriel, "Geriye kalan, partimiz Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) birbirimize karşı yaklaşımımızın saygısız ve verilen sözlerin değersiz hale gelmiş olmasından duyduğum üzüntü" dedi.

Gabriel kendisine tam olarak hangi sözün verilmiş olduğunu ise açıkça ifade etmedi. SPD lideri Martin Schulz'un Gabriel'e Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden bir koalisyon hükümeti kurulması halinde dışişleri bakanlığı görevinde kalacağı sözünü verdiği öne sürülüyor.

"Dışişleri bakanlığı görevini seviyorum ve halkın gözü önünde de belli ki iyi ve başarılı bir şekilde yaptım" diyen Gabriel, "Yaptığım işe kamuoyunun biçtiği değerin SPD yönetimi açısından bütünüyle önemsiz olmasından açık bir biçimde üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gabriel Ocak ayında Martin Schulz lehine parti genel başkanlığından ve başbakan adaylığından çekilmiş ve Frank-Walter Steinmeier'den boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:13
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  2. Almanya koalisyon

YORUM YAZ

  • CashifCashif48 dk önce
    Kim Türkiye aleyhtarı yol izliyorsa siyasi kariyeri çöplük oluyor. Allahın cezası fitneci kulların defterini dürüyor. Güle güle bay zigi gabriel. Bundan sonra çaycılık yaparsın.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
  1. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
  2. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
  3. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
  4. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
  5. CHP yasaklanmasını istedi
  6. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
  7. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
  8. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
  9. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
  10. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
  11. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
  12. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
  13. TSK: 1 asker şehit
  14. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
  15. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
  16. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
  17. 'Türkiye ile birkaç milyar dolarlık..
  18. Müslümanları güpegündüz katlettiler!
  19. Terör örgütü PKK'ya bir darbe de..
  20. Zeytin Dalı'na ÖSO desteği
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
Ankara'da patlama sesi!
Ankara'da patlama sesi!