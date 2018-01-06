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Alman Bakan Gabriel Çavuşoğlu'na elleriyle çay doldurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:15
Alman Bakan Gabriel Çavuşoğlu'na elleriyle çay doldurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 23:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ErkamErkam4 dk önce
    Eski eşı Türk
  • Alaaddin Alaaddin 12 dk önce
    Gabriel birdefetocuları verse iyi gavurdainat genede afiyet olsun
  • Boş Boş 18 dk önce
    Nasıl yola gelmişler acaba mesela fetöcü kaçakları iade mi ettiler yoksa pkk teröristleri ülkelerinden mi çıkardılar hangisini yaptılar adamla dalga geçmeyi bırakın
  • Güney DoğuluGüney Doğulu21 dk önce
    Devletler arası ksrşılıklı çıkar prensibiyle görüşmelere ve anlaşmalara evet. Fakat şu güne kadar Almankarın ve AB ülkelerinin ysptıkları yutulacak şey değil. Doğru bildiğimiz talepleri onlardan almalıyız. Yoksa boş ilişkinin, çsyın, kshvenin anlamı yok. Birkaç ay sonrada Gabriel Antalya'ya gelir. Soğuk birasını içkisini içer. (Türkiye 99, 5% müslünan bilinir ve biz laikiz ya) Sonuçta Almanya Türkiye'nin haklı olduğu talrplere evet diyormu? Göreceğiz..
  • SeyfeddinSeyfeddin31 dk önce
    Aferinn
  • timurtimur31 dk önce
    Turke biat edeceksiniz
  • Mehmet AkMehmet Ak33 dk önce
    İşte onurlu dış politikanın muazzam sonuçları
  • oktaroktar34 dk önce
    Ne güzel bir jest memnun oldum türk olarak
  • Ali telliAli telli35 dk önce
    eeeee ne idik ne olduk.
  • İbrâhim İbrâhim 37 dk önce
    Siyasetteki samimiyete pek de itimad etmemek gerek. O vakitteki halet (konjoktür derler) nasıl gerektiriyorsa öyle oluyor.
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