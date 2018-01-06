Alman Bakan Gabriel Çavuşoğlu'na elleriyle çay doldurdu
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti.06 Ocak 2018 Cumartesi 23:15
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.
Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.
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Erkam4 dk önce Eski eşı Türk Alaaddin 12 dk önce Gabriel birdefetocuları verse iyi gavurdainat genede afiyet olsun Boş 18 dk önce Nasıl yola gelmişler acaba mesela fetöcü kaçakları iade mi ettiler yoksa pkk teröristleri ülkelerinden mi çıkardılar hangisini yaptılar adamla dalga geçmeyi bırakın Güney Doğulu21 dk önce Devletler arası ksrşılıklı çıkar prensibiyle görüşmelere ve anlaşmalara evet. Fakat şu güne kadar Almankarın ve AB ülkelerinin ysptıkları yutulacak şey değil. Doğru bildiğimiz talepleri onlardan almalıyız. Yoksa boş ilişkinin, çsyın, kshvenin anlamı yok. Birkaç ay sonrada Gabriel Antalya'ya gelir. Soğuk birasını içkisini içer. (Türkiye 99, 5% müslünan bilinir ve biz laikiz ya) Sonuçta Almanya Türkiye'nin haklı olduğu talrplere evet diyormu? Göreceğiz.. Seyfeddin31 dk önce Aferinn timur31 dk önce Turke biat edeceksiniz Mehmet Ak33 dk önce İşte onurlu dış politikanın muazzam sonuçları oktar34 dk önce Ne güzel bir jest memnun oldum türk olarak Ali telli35 dk önce eeeee ne idik ne olduk. İbrâhim 37 dk önce Siyasetteki samimiyete pek de itimad etmemek gerek. O vakitteki halet (konjoktür derler) nasıl gerektiriyorsa öyle oluyor.