Allah’ın izniyle inlerine gireceğiz!

YENİ AKİT / ANKARA - Yeni yılın lın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Yoğun bir gündemle bir araya gelen Bakanlar Kurulu’nda ana gündem maddesi olarak yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları ele alındı. Suriye’de DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin son gelişmelerin de gözden geçirildiği toplantıda, İstanbul’da bir eğlence mekanında yaşanan terör saldırısı da masadaki konular arasındaydı.

‘BELA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’ MESAJI…

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ortaköy’deki eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırıyı yapanları, yaptıranları, arkalarındaki güçleri telin ettiği konuşmasında, hayatını kaybedenlere taziye ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. Kurtulmuş, ‘korkak’ ve ‘hain’ olarak nitelediği saldırının öncekilerden farklılıklar içerdiğini de kaydettiği konuşmasında, “2017’in ilk saatlerinde yapılmasının bir mesajı var. 2016 Türkiye için zor bir yıl oldu. 2017 daha güzel, esenlik barış kardeşlik içerisinde geçecek diye temenni ettiğimiz bir anda, ‘2017’de de sizin başınıza bela olmaya devam edeceğiz’ mesajı vermiş oldular” ifadelerini kullandı.

“NEREYE KADAR GİDERSE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu tehdide gereken karşılığı vermekten çekinmeyeceklerini belirten Kurtulmuş, “Biz de Allah’ın izniyle inlerini gireceğiz. Milli imkanlarımızla bu hainlere ve arkalarını dayadıkları güçlere diz çöktüreceğiz” şeklinde devam etti. Son saldırının bir mesajının da Suriye’de devam etmekte olan Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Fırat Kalkanı’nın hem terör örgütlerini hem terör örgütlerinin arkalarındaki güçleri rahatsız ettiği anlaşılıyor” dedi. Türkiye karşıtlarının hain planı yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin hem sınır içinde hem dışında tüm önlemleri anlama muktedir olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, “Cerablus, Menbic, El Bab nereye kadar giderse devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“SALDIRILAN MÜSLÜMANLIK…”

“Terör olayları ile inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler meşrepler üzerinden halkın arasını açmaya gayret ediyorlar” şeklinde devam eden Kurtulmuş, “Hiç boşuna heveslenmesinler. Halkımız bu konularda son derece şuurludur, terör örgütleri kime saldırırsa saldırsın aslında saldırılanın Müslümanlık olduğunun, bu topraklarının birikimine saldırı olduğunun farkındadır… Terörü yapanın mezhebinin meşrebinin önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da mezhebinin meşrebinin bir önemi yoktur. Hainlere ‘elleri kırılsın’ diyoruz. Milletimize uyanık olunması, tam da terörün istediği oyuna gelinmemesi çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu. Türkiye karşıtı güçlere maşalık eden unsurların ‘Karanlık Odalardan’ yönetildiklerini de kaydeden Kurtulmuş, “Aramızda şuursuzca ve bir kısmı da bilinçlice hayat tarzları üzerinden fitne yaymaya çalışıyorlar” uyarısında bulundu.

“SOSYAL MEDYAYI TAKİP EDİYORUZ…”

Ortaköy’deki saldırının ardından sosyal medyalardaki provokasyon çabalarına da değinen Numan Kurtulmuş, “Sosyal medyada terör örgütlerine destek olanlar ayaklarını denk alsından dedim. Ne kadar haklı olduğumu Ortaköy saldırısından sonra bir kez daha gördük. Beyler masa başından birbirlerini tehdit ediyor. DEAŞ’ın da istediği bu zaten. Şunu açık söyleyeyim sosyal medyayı takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değil. Bundan alınanlar da alınmaya devam etsinler. Biz gerekli tedbirleri almak durumundayız” dedi.

“GELİN, İNSANLIK CEPHESİNDE BULUŞALIM”

Uluslararası camiaya da teröre desteğin kesilmesi yönünde çarpıcı bir çağrıda bulunan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Uluslararası camia terör örgütleri arasında ayrım yapmak gibi yollara tevessül etmemeli, artık çifte standarttan vazgeçmelidir. Bu terör örgütlerinin bu kadar çok silah destekleri, istihbarat destekleri aldıkları sürece dünya terörden kurtulmuş olmayacaktır. Bütün terör örgütlerini bir vekalet savaşının aracı olarak kullanmaktan vazgeçip bir kenara bırakalım. Gelin insanlık cephesinde, ortak bir cephede bulunalım” diye konuştu.