Dr. Muheysini, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“HTŞ, Ahrar, Ceyşul İzze, Ceyşul Ahrar, Zenki, Feylak …

Hepsi, topraklarımızı işgal etmeyi ve halkımızı sürgün etmeyi hedefleyen Rejim saldırılarına karşı elinden geleni yapıyor.

Onlara canlarınızla, mallarınızla ve dualarınızla yardım edin. Bugün birbirimizi suçlama günü değildir. İmtihan ve sadakat günüdür.

Bugün Enes bin Nadr’ın günüdür. Uhud’da müslümanlar dağılınca yüksek sesle şöyle bağırdı: “Allah’ım Kureyş’in yaptıklarından sana sığınıyorum ve kavmimin yaptığı şeyden de özür diliyorum.”

Sonra kavmine şöyle seslendi: “Nadr’in Rabb’ine yemin olsun bu Cennet’tir. Kalkın ve onların öldüğü şey üzere ölün!”