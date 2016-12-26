Filipinler'de 40 yıl süren çatışmaların ardından hükümetle barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlediği "Güneş'in Doğduğu Yer: Moro Bir Direniş Hikayesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Morolu Müslümanların kalbinin daima Türkiye ile birlikte attığını söyledi.

Uzun yıllar süren mücadeleden sonra siyasi bir anlaşmanın yapılması konusunda Filipinler hükümetini ikna ettiklerini ifade eden İbrahim, hükümetle 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzaladıklarını anlattı.

İbrahim, "Biz şimdi bu sürecin en zor kısmı olan uygulama alanına geldik. İki kısımdan oluşan uygulama alanın birincisini siyasi kısım oluşturuyor ki bu da anlaşmanın meclisten geçişini içeriyor. İkinci kısmı da ülkemizin kalkınmasına yönelik eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki çalışmalar oluşturuyor." bilgisini aktardı.

Söz konusu barış anlaşmasının en kısa zamanda senatodan geçerek, yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiren İbrahim, "(Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo) Duterte başkanlık seçimleri kampanyası süresince barış anlaşmasına ilişkin hemen harekete geçileceği yönünde söz verdi. Umut ediyoruz ki Duterte verdiği bu sözü tutar." şeklinde konuştu.

"2019'da hükümet kurulmuş olacak"

İbrahim, "İnşallah her şey planladığımız gibi yolunda giderse 2019'da Bangsamoro hükümeti kurulmuş olacak." dedi.

Bangsamoro'da yeni bir özerk yönetimin kurulmasıyla uygulama aşamasında Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten İbrahim, şunları kaydetti:

"Biz bütün dünyadaki ümmetin şu an içinde bulunduğu durumun farkındayız. Ve şunun da farkındayız ki Türkiye bu ümmetin tek umudu. Her duamızda siz varsınız. Biz daima 'Allah Türkiye'yi ve liderlerini korusun' diye dua ediyoruz. Bugün görüyoruz ki Türkiye'de çok zor bir zamandan geçiriyor. Türkiye'nin bu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Türkiye daha önce nasıl bu zorlukların üstesinden geldiyse bugün de aynı şekilde üstesinden gelecektir, buna inanıyoruz."