Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Allah şeytanı niçin yarattı?

Allah, kendisine isyan eden ve yarattığı insanları yoldan çıkarmaya yemin eden şeytanı niye yarattı?

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:46
Allah şeytanı niçin yarattı?

Öncelikle şeytanın yaratılış gayesi, diğeri ise yaratılış hikmeti. Önce gaye üzerinde kısaca duralım:

Bilindiği gibi şeytan cin türünden bir varlıktır.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zariyat, 51/56)

ayetine göre cinlerin yaratılış gayesi de insanlarda olduğu gibi, Allah'a inanmak, ona ibadet ve onu tanıma yolunda terakki etmektir. İnsanlar içerisinde bu imtihanı kaybeden küfür ehli insanlar bulunduğu gibi cinlerde de bulunuyor. İşte şeytan bu ikinci kısım cinlerdendir.

Kendisi Hz.Âdem (as.)'e secde etmediği için İlahi rahmetten kovulmuş ve kendi arzusu üzerine bir İlahî hikmet olarak, kendisine kıyamete kadar insanlara musallat olma, onları yoldan çıkarmak için çalışma izni verilmiştir.

Bu iznin verilme hikmeti ise bir değil yüzlercedir. Bunlardan en önemlileri şu iki hikmettir. Cenab-ı Hak, şeytan vesvesesi olmaksızın da insanları imtihan edebilir, şeytanın görevini de insan nefsine yükleyebilirdi. Ama böyle yapmakla, şeytanın o çirkin arzusunu, yani kıyamete kadar insanları hak yoldan saptırma arzusunu kabul etmekle şeytanın cehennemde çekeceği azabı milyarlarca kat artırmış oldu. Zira,

“Sebep olan işleyen gibidir.”

hadis-i şerifine göre, insanların şeytan vesvesesine uyarak işledikleri günahların bir katı da şeytana yazılıyor ve böylece onun azabı attıkça artıyordu.

Diğer hikmet ise, insanların nefis ve şeytan ile bir imtihan geçirmeleri ve bu imtihanı kazanan müminlerin meleklerden daha ileri derecelere yükselmeleridir. 

Eğer, insan nefsine kötülüğü emretme özelliği verilmemiş olsaydı ve insanlara şeytan musallat olmasaydı, insanların dereceleri de meleklerde olduğu gibi sabit kalacaktı.

(Kullanılan resim temsilidir)

Yazar: Alaaddin Başar (Prof. Dr.)

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 21:46
  1. şeytan
  2. şeytan niçin yaratıldı
  3. sebep olan
  4. cinler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    17 yaşındaki genç kız tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
    1. 17 yaşındaki genç kız tartıştığı..
    2. Sancaktepe'de sahte ilaç operasyonu
    3. Çin’de askeri uçak düştü
    4. FBI direktörü Andrew McCabe istifa etti
    5. Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazır
    6. AK Parti’den CHP’ye ÖSO yanıtı: CHP..
    7. Allah şeytanı niçin yarattı?
    8. Sergen Yalçın yeniden Süper Lig'de!
    9. Trump'tan casusluk önlemi!
    10. Bursa'da seyir halindeki otomobil alev..
    11. 20 maddede kansere karşı nasıl..
    12. Milletvekillerinden Arakanlı..
    13. Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında!
    14. Darbeci Sisi'ye destek
    15. İşte öldürülen terörist sayısı!
    16. PYD'den tuhaf Esed açıklaması
    17. CHP'li 'korkak' vekilden Çavuşoğlu'na..
    18. AB'den ABD'ye tehdit
    19. Hizbullah İsrail’i uyardı: Ordunuzu..
    20. Cemre ne zaman düşecek?
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye
    Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde takıyye
    Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti
    Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!