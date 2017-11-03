Allah Rasulü(sav) tesettür ayetini hangi kadınlara okudu?

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Son dönemde malum kesimin hedef tahtasına oturttuğu İFAM kurucusu İhsan Şenocak Hoca'nın bir sohbetinden kısa bir kesit...
03 Kasım 2017 Cuma 21:39
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 21:39
İhsan Şenocak
İFAM
Tesettür ayeti
Ad Soyad
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