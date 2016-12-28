Cloudflare

Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?

Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Peki Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?..

Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 21:11
Bu haber 3.086 kez okundu

Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder.

Dua, sınırlı ve aciz olan insanoğlunun; sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu diyalog ve köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır. Dua aynı zamanda zikirdir, ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Dua ibadetin özüdür” buyurmuştur.

Allah duamıza nasıl cevap veriyorMesnevi’de deniyor ki:

Adamın birisi, her gece kalkıp namaz kılıyor, Allah’ı anıyor, Ona dua ediyor, yalvarıp yakarıyordu. Şeytan ona bir gün vesvese verir: “Ey ahmak kişi, her gece, Allah demenin, Onu zikretmenin ne anlamı var ki? Sabaha kadar uykusuz kalıp yalvarıyorsun, bütün kapılar yüzüne kapalıdır. Sana,”Ne istiyorsun” diyen var mı? Şimdiye kadar bir kapı açıldı mı? Buyur eden oldu mu? İstenmeyen yere gidilir mi? Allah senin bu yalvarıp yakarmana önem verseydi dileklerini kabul ederdi, bir cevap verirdi. Boşuna kürek çekip durma.

Adam, kendine gelen bu düşünceyi doğru bulup gönlü kırıldı, başını yere koyup zikretmeden hüzün içinde uyudu. Rüyasında ona, ”Neden Allah’ı zikretmeden uyudun bugün?” dendi. Adam, “Yalvarıp çağırmalarıma bir cevap gelmiyor ki... Kapıdan kovulduğumu anladığım için artık o kapıyı çalmıyorum” dedi. Adama şöyle dendi: (Senin Allah demen, Onun kabul etmesi, Buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarışın, Allah'ın senin ruhuna duyurmasındandır. Senin gayretlerin, Allah'ın seni kendine yaklaştırmasındandır. Senin korkun, sevgin, ümidin, Allah’ın lütfu iledir. Senin her “Ya Rabbi” demenin altında, Allah’ın “Buyur kulum” demesi vardır. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktır. Gafiller dua edemez. Çünkü, “Ya Rabbi“ demeye güç yetiremez. Onun ağzında da, dilinde de kilit vardır. Dert içinde iken de ağlayıp sızlayamaz. Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermez. Verse de o doktor der, Allah diyemez. Artık anla ki, Allah’a dua etmeni, Onu çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatından daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopup gelir, makbuldür.)

Adam rüyadan uyanınca, sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkâr müslümanın duası, kabule şayan değilse de, cenab-ı Hak, dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur.

Günah içinde yüzen bir kimsenin dünya işleri ile ilgili duasının kabul olması, isteklerine kavuşması, onun aleyhine olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Mümin dua ettiği zaman, Allahü teâlâ, Cebrail aleyhisselama, "İsteğini hemen yapma, ben onun sesini seviyorum" buyurur. Günahkâr dua edince de, "Bunun isteğini hemen yerine getir, ben onun sesini sevmiyorum" buyurur.) [İbni Neccar]

Kâfirin yaptığı duanın hemen kabul olmasını, müminin duasının gecikmesini merak eden meleklere Allahü teâlâ buyuruyor ki:
(Ben kâfire ve sesine gazap ederim. Beni anmasın, bana dua etmesin diye hemen isteğini veririm. Mümini ve yalvarmasını severim. Benden ve beni anmaktan uzak durmaması için isteklerini geciktiririm.) [Ramuz]

Namaz kılıp da Ya Rabbi diyen kuluna, Allahü teâlâ, (Lebbeyk = Söyle yapılsın) buyuruyor. Namaz kılmayan kimseye, böyle söylemez. Onun duası kabul olunacak yere getirilmez.



 

 
EtiketlerduaAllah dualarımıza nasıl cevap veriyormakbul dua
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Nisa Biçici

Bu sayfa çok güzel ben de merak esiyordum bu sayfa sayesinde öğrendim

Cevapla

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Kalu Bela'yı neden hatırlamıyoruz?'Kalu Bela'yı neden hatırlamıyoruz?

Rabbimiz ezelde, ruhlar aleminde iken; 'Elestü birabbiküm, (Ben sizin Rabbiniz…

Îman ve tevhîd mücâdelesi vermiş bir grup sâlih gençtiler... Îman ve tevhîd mücâdelesi vermiş bir grup sâlih gençtiler...

Ashâb-ı Kehf, putperest ve zâlim bir hükümdar olan Dakyanus devrinde…

Hacamat hangi günlerde yapılır?Hacamat hangi günlerde yapılır?

Hacamat; kılcal damarlardaki, hastalıklara sebep olabilecek pis kanın peygamber efendimiz…

Günün âyet ve hadisiGünün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz âyet ve hadisi istifadelerinize sunuyoruz...

Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?Allah duâlarımıza nasıl karşılık veriyor?

Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına…

İşte kıyamet alâmetlerinden Deccal'in ortaya çıkacağı zamanİşte kıyamet alâmetlerinden Deccal'in ortaya çıkacağı zaman

Bütün Peygamberler Deccal fitnesine karşı ümmetlerini uyarmışlardır. Peki Deccal ne…

İşini şansa bırakma Müslüman!İşini şansa bırakma Müslüman!

Oflu Hoca olarak da bilinen Esenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam…

Gönüllere girebilmenin en güzel yoluGönüllere girebilmenin en güzel yolu

Kişinin sözü, yumuşak ve gönül alıcı olmalıdır. Zira hiç kimse…

2017 Hac kayıtları bugün başladı2017 Hac kayıtları bugün başladı

Hac kayıtları bugün başladı. İlk kez hac kaydı yaptıracak olan…