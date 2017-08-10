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"Allah da onları yaksın"

DBP’liler tarafından bir oğlu dağa götürülen, diğer oğlu ise hapse giren anne Remziye Akkoyun, “Nasıl ki benim ciğerimi yaktılar ve iki oğlumun geleceğine sebep oldularsa Allah da onları yaksın” dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 02:59
"Allah da onları yaksın"

DİYARBAKIRBir oğlunun DBP’lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü, diğer oğlunun ise yine partinin düzenlediği yasa dışı eylemlere katıldığı için cezaevine girdiğini dile getiren acılı Kürt anne Remziye Akkoyun, çocuklarının akıbetini sormak için parti binasına gitti. Burada Akkoyun ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında parti binasındaki bir kişi, Akkoyun’un üzerine demlikle kaynar çay döktü. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Akkoyun, yaşanan arbede sırasında baygınlık geçirdi. Partililerin haber vermesi üzerine binaya gelen polis, baygın haldeki Akkoyun’u hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette ifadesi alınan Akkoyun’un, 2 yıldır kayıp olan oğlunun DBP’lilerce kandırılarak örgüte katıldığını düşündüğünü, bu nedenle geçen yıl 5 kez, bu yıl da 7 kez DBP’ye gittiğini söylediği öğrenildi.

‘DEFOL GİT BURADAN’ DİYEREK BENİ KOVDULAR

Akkoyun, “Partide biri, ‘Senin oğlunu devlet aldı, devlet versin, defol git buradan’ diyerek beni kovdu. Ben de ‘Siz devlete kurban olun, devletin suçu yok. Siz kandırdınız oğullarımı’ dedim. Bunun üzerine bir parti üyesi, ‘Benim kardeşim ve oğlum da cezaevinde ne olmuş yani?’ dedi” ifadelerini kullandı.

HER GÜN ÇOCUKLARIMIN GELMESİNİ BEKLİYORUM

Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğullarının DBP tarafından kandırıldığını söyledi. Oğlunun cezaevine girdiği günden bu yana, sorumlu gördüğü partiye gittiğine işaret eden Akkoyun, “’Oğlumu verin, artık sizi rahatsız etmeyeceğim’ diyorum. Onlar da, ‘Git devletle kavga et’ diyorlar. Ben de, ‘Oğlum sizin yüzünüzden hapse girdi’ diyorum. Bana da küfredip, ‘Git bir daha da yanımıza gelme’ dediler. Zalimler hiçbir zaman gün yüzü görmesin. Kim çocuğumu kandırıp, cezaevine girmesine neden olmuşsa Allah belasını versin. Nasıl ki benim ciğerimi yaktılar ve iki oğlumun geleceğine sebep oldularsa Allah da onları yaksın. Çocuklarımı düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Her gün pencerenin kenarına geçip, çocuklarımın gelmesini bekliyorum” diye konuştu. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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