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Allah bu ülkeyi bu zihniyetin iktidarından korusun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savunma sanayii ile ilgili "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü yazarı Can Ataklı bu gelişmeyi, 'Yerli uçak gemisine ne gerek var' sözleriyle eleştirerek zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Allah bu ülkeyi bu zihniyetin iktidarından korusun!

04 Temmuz 2017 Salı 12:43

Tuzla'da Kınalıada Korveti'nin denize indirme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinin millileştirilmesine yönelik çalışmaları anlatarak "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü yazarı Can Ataklı; dünyada sınırlı sayıda ülke yarafından üretilen, gücün sembolü olarak gösterilen uçak gemisini, 'Yerli uçak gemisine ne gerek var' sözleriyle eleştirerek zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Allah bu ülkeyi bu zihniyetin iktidarından korusun!

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:43
  1. Yerli uçak gemisi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Can Ataklı
  • BekirBekir20 dk önce
    Bu soysuz kopekler Turkiyeyi eski Turkiye zannediyorlar.Alcaklar surusu zamaninda kalemleriyle oynattiklari ve rota cizdirdikleri cumhurbaskani ve hukumetler var zannediyorlar....
  • Bamsı BeyrekBamsı Beyrek21 dk önce
    Bu adam hakkında konuşmak lkaf israfı..!
  • Ya deliler haklıysa :) Ya deliler haklıysa :) 1 sa önce
    Bunlar herşeye karşı arkadaş Yapılan herşeye karşılar ama nedense ilk bunlar kullanır Köprü yaparlar ,köprüden geçerken yapana küfrederlerNeden üretemiyorbu ülke derler ,üretmek isteyene laf ederler:) Laaa sonra bunlar okumuş oluyor ,biz cahil oluyoruz Bunlar 8-10 profesör maaşı alıyor,biz asgari ile geçiniyoruzBunları tersini düşünürsen hainsin,cahilsinVAYYY arkds ya
  • CeeCee1 sa önce
    Bunların damarlarında oturup peşkeş çekmek yatıyor.Oturup İngiltere,Abd bölgeyi bırakıp ordan %10 ile üst tabakanın rahat yaşamasını arzuluyorlar.Başka bir açıklama olamaz.Hangi ülkede böyle bir işe karşı çıkılabilir
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