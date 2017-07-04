Tuzla'da Kınalıada Korveti'nin denize indirme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinin millileştirilmesine yönelik çalışmaları anlatarak "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü yazarı Can Ataklı; dünyada sınırlı sayıda ülke yarafından üretilen, gücün sembolü olarak gösterilen uçak gemisini, 'Yerli uçak gemisine ne gerek var' sözleriyle eleştirerek zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Allah bu ülkeyi bu zihniyetin iktidarından korusun!

Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız? — can ataklı (@can_atakli_) 3 Temmuz 2017